- İbrahim Üzülmez: "Böyle zorlu bir deplasmanda alınan 1 puan değerlidir"

RİZE - Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ardından, "Pozisyonlar bulmaya çalıştık ama atamadık. Genel olarak böyle zorlu bir deplasmanda alınan 1 puan değerlidir" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Eyüpspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan İbrahim Üzülmez, "Zor bir müsabaka olacağını biliyorduk. Rize deplasmanı her takım için zor bir deplasman. Biz bugün son iki haftaya baktığımızda gol yememiş 6 puan almış rakibimize karşı özellikle ilk yarıda oyun anlamında değil ama mücadele anlamında elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi düşünüyorum. İki takımın da ilk yarıda çok pozisyonu yok. İkinci yarı ise kötü başladık. İkinci yarı ilk 20 dakika içinde pozisyon verdik, gol yiyebilirdik. Ondan sonraki süreçte oyunun kontrolü bizdeydi. Pozisyonlar bulmaya çalıştık ama atamadık. Genel olarak böyle zorlu bir deplasmanda alınan 1 puan değerlidir. Her maça 3 puan parolasıyla çıkıyoruz ama bazen kazanamıyorsanız da kaybetmeyeceksiniz. Oyun anlamında kendimizi biraz daha geliştirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.