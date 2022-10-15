İbrahim Üzülmez: "Böyle zorlu bir deplasmanda alınan 1 puan değerlidir" - Son Dakika
Üye Girişi

İbrahim Üzülmez: "Böyle zorlu bir deplasmanda alınan 1 puan değerlidir"

15.10.2022 19:34

- İbrahim Üzülmez: "Böyle zorlu bir deplasmanda alınan 1 puan değerlidir" Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ardından, "Pozisyonlar bulmaya çalıştık ama atamadık.

- İbrahim Üzülmez: "Böyle zorlu bir deplasmanda alınan 1 puan değerlidir"

RİZE - Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ardından, "Pozisyonlar bulmaya çalıştık ama atamadık. Genel olarak böyle zorlu bir deplasmanda alınan 1 puan değerlidir" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Eyüpspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan İbrahim Üzülmez, "Zor bir müsabaka olacağını biliyorduk. Rize deplasmanı her takım için zor bir deplasman. Biz bugün son iki haftaya baktığımızda gol yememiş 6 puan almış rakibimize karşı özellikle ilk yarıda oyun anlamında değil ama mücadele anlamında elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi düşünüyorum. İki takımın da ilk yarıda çok pozisyonu yok. İkinci yarı ise kötü başladık. İkinci yarı ilk 20 dakika içinde pozisyon verdik, gol yiyebilirdik. Ondan sonraki süreçte oyunun kontrolü bizdeydi. Pozisyonlar bulmaya çalıştık ama atamadık. Genel olarak böyle zorlu bir deplasmanda alınan 1 puan değerlidir. Her maça 3 puan parolasıyla çıkıyoruz ama bazen kazanamıyorsanız da kaybetmeyeceksiniz. Oyun anlamında kendimizi biraz daha geliştirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Bülent Korkmaz: 'Oyundan memnunum ama sonuç almak önemliydi' Bülent Korkmaz: 'Oyundan memnunum ama sonuç almak önemliydi' Çaykur Rizespor-Eyüpspor maçının ardından Çaykur Rizespor-Eyüpspor maçının ardından
Kaynak: İHA

İbrahim Üzülmez, Rizespor, Eyüpspor, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İbrahim Üzülmez: 'Böyle zorlu bir deplasmanda alınan 1 puan değerlidir' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:09 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de bir gökdelende çıkan yangına ilişkin ilk açıklama: Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok
22:50 Galatasaray'ın Kayserispor mağlubiyeti sonrası "Sadece 2. maçımızı kaybettik, çok da ciddiye almaya gerek yok" açıklamasını yapan Muslera topa tutuldu
22:18 Gaziantep FK, Konya deplasmanında 3 puanı tek golle aldı
22:04 Galatasaray, Kayseri'de kayıp: 2-1
21:47 Kadıköy'de gökdelen alev alev yandı! İşte boydan boya yanan binadan son görüntüler
21:28 Otomobil takla atıp karşı şeride geçti! Yaşanan trafik kazasında karı-kocayı ölüm ayırdı
21:12 Galatasaray, Kayserispor karşısında 2-0 geriye düşünce Okan Buruk, sinir krizi geçirdi! Kulübede yaptığı hareket olay oldu
20:59 CHP Genel Başkan Yardımcısından partisinin paylaşımına tepki: 'Maden şehidi' diye bir şey yoktur, insan canını riske atanların tabirini kullanamayız
20:31 Konyaspor-Gaziantep FK maçında, futbolcular ve hakemler Bartın'da can veren madencileri baret takarak andı
15:32 Pakistan'da hastane çatısında korkunç görüntüler! Çürümeye yüz tutmuş cesetler ve insan parçaları bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 23:24:00. #1.13#
SON DAKİKA: İbrahim Üzülmez: "Böyle zorlu bir deplasmanda alınan 1 puan değerlidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement