İbrahim Üzülmez: İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık, mutluyuz - Son Dakika
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İbrahim Üzülmez: İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık, mutluyuz

İbrahim Üzülmez: İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık, mutluyuz

Siltaş Yapı Pendikspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, Bitexen Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından ihtiyaç duydukları bir galibiyet aldıklarını ve mutlu olduklarını söyledi. Üzülmez, takımının son üç maçı iyi geçirmek ve hedeflerine ulaşmak istediklerini belirtti.

06.05.2024 23:17
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bitexen Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Siltaş Yapı Pendikspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, "İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık, mutluyuz. Bizim için 'tamam mı, devam mı' niteliğinde bir maçtı." dedi.

Üzülmez, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Üç puana ihtiyaç duyduklarını ifade eden Üzülmez, şöyle konuştu:

"İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık, mutluyuz. Bizim için 'tamam mı, devam mı' niteliğinde bir maçtı. Elimizden gelen gayreti gösterdik. Güzel mücadele ettik. Oyuncularımı kutluyorum. 33 puana ulaştık, daha önceki haftalarda yaşanan kayıplarımız olmasaydı, 4-5 daha fazla puana ulaşabilirdik. Alkışlanan bir takım ortaya çıkarmak istiyoruz. İyi oynuyoruz. İyi oyunumuzun karşılığını alamıyorduk. Bugün oyunumuzun karşılığını aldık. Son virajı iyi yapmak istiyoruz, son üç maçımız kaldı. Amacımız Pendikspor'u sağlıklı bir şekilde limana yanaştırmak, umarım bunu başarırız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İbrahim Üzülmez: İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık, mutluyuz - Son Dakika

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