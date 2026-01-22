Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı - Son Dakika
22.01.2026 16:50
Galatasaray'ın Atletico Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında süre alamayan Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'nın 'Bir aileyiz' açıklamasına sert tepki gösterdi. Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aralarındaki ilişkinin yalnızca çocukları üzerinden sınırlı olduğunu vurgulayarak, 'Asla, ama asla, aile olmayacağız' dedi. Arjantinli futbolcunun bu açıklaması, Nara ile arasındaki gerilimin daha da arttığını gösterdi.

Galatasaray'ın Atletico Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında forma şansı bulamayan Mauro Icardi, maç sonrası yaşadığı hayal kırıklığının ardından özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Arjantinli yıldız, eski eşi Wanda Nara'nın açıklamalarına sert ifadelerle karşılık verdi.

MAÇ SONRASI MORALİ BOZUK AYRILDI

Atletico Madrid karşılaşmasında süre alamayan Mauro Icardi'nin, maç bitiminin ardından takım arkadaşlarından önce stadyumu terk ettiği ve oldukça üzgün olduğu görüldü. Karşılaşmanın ardından yaşananlar, Icardi'nin özel hayatına dair tartışmalarla birleşti.

WANDA NARA "BİR AİLEYİZ" DEMİŞTİ

Wanda Nara, önceki gün yaptığı açıklamada Mauro Icardi ile ilişkilerine dair, "Son zamanlarda çocukların babalarıyla daha çok diyalog halindeyiz. Bazen anlaşıyoruz bazen anlaşamıyoruz ama çok yol kat ettik. Sonsuza dek aile olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

ICARDI'DEN ZEHIR ZEMBEREK AÇIKLAMA

Wanda Nara'nın sözleri Mauro Icardi'yi öfkelendirdi. Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama paylaşan Arjantinli futbolcu, Nara'nın ifadelerini yalanladı ve aralarındaki ilişkinin yalnızca çocuklar üzerinden sınırlı olduğunu vurguladı. Icardi, "Bu kadının açıklamaları sahtedir. Benim hayatımda sadece kızlarımın annesidir. Asla, ama asla, aile olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR DİYALOG KURMAYACAĞIM"

Mauro Icardi, açıklamasında Wanda Nara ile neden hiçbir bağ kurmayacağını da maddeler halinde sıraladı. Kendisine yönelik asılsız suçlamalar yapıldığını, çocuklarıyla ilişkisinin engellendiğini ve mahkeme kararlarına uyulmadığını öne süren Icardi, yaşadıklarının kamuoyu tarafından bilindiğini savundu.

GERİLİM DAHA DA TIRMANDI

Icardi'nin açıklamaları, Wanda Nara ile arasındaki gerilimin azalmadığını, aksine daha da arttığını ortaya koydu. Arjantinli futbolcunun sözleri, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    bence takimin oynayamamasinin sebebi ic huzursuzluk oldu once iiydi 1 0 Yanıtla
