Derbi öncesi mesajı verdi! Icardi'den Fenerbahçe taraftarını kızdıracak paylaşım - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Derbi öncesi mesajı verdi! Icardi'den Fenerbahçe taraftarını kızdıracak paylaşım

04.06.2023 16:07

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe ile oynanacak derbiye saatler kala sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kendini general yapan Arjantinli, gönderisine bir de "Şampiyon Galatasaray" notunu ekledi.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi, Fenerbahçe derbisine kısa bir süre kalan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

KENDİNİ GENERAL YAPTI

Arjantinli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Şampiyon Galatasaray" notunu düşerek kendisinin de general olduğu bir görsel kullandı. Icardi'nin bu paylaşımında kullandığı askeri üniformalı fotoğraf ise çok sayıda beğeni aldı.

İşte Icardi'nin sosyal medya paylaşımı;

Derbi öncesi mesajı verdi! Icardi'den Fenerbahçe taraftarını kızdıracak paylaşım
Derbi öncesi mesajı verdi! Icardi'den Fenerbahçe taraftarını kızdıracak paylaşım
YORUMLAR
500
Simge Sağın, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılacak Simge Sağın, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılacak

Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbi öncesi mesajı verdi! Icardi'den Fenerbahçe taraftarını kızdıracak paylaşım - Son Dakika


Son Dakika
16:58 River Plate maçında tribünden düşen taraftar hayatını kaybetti
16:54 Gittiği maç sonu oldu! Tribünden düşen taraftar hayatını kaybetti
16:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti
16:21 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 12 Haziran'da İsveç, Türkiye ve NATO bir araya gelecek
16:20 İspanyol oyuncu spor salonunda üçlü ilişki teklifi aldı
16:16 Güzel oyuncuya spor salonunda büyük şok! Üçlü ilişki teklifinde bulundular
16:17 Neden mi Mehmet Özhaseki?
16:12 Kentsel dönüşümün mimarlarından! 30 yıllık tecrübesi Mehmet Özhaseki'ye bakanlık getirdi
16:10 Açık olsaydı piyasaları sallardı! Bakan Şimşek'in ilk sözlerinin arkasında bu mesaj mı var?
16:06 Açık olsaydı piyasaları sallardı! Bakan Şimşek'in ilk sözlerinin arkasında bu mesaj mı var?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2023 17:09:41. #1.13#
SON DAKİKA: Derbi öncesi mesajı verdi! Icardi'den Fenerbahçe taraftarını kızdıracak paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement