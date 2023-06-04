Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi, Fenerbahçe derbisine kısa bir süre kalan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Arjantinli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Şampiyon Galatasaray" notunu düşerek kendisinin de general olduğu bir görsel kullandı. Icardi'nin bu paylaşımında kullandığı askeri üniformalı fotoğraf ise çok sayıda beğeni aldı.
İşte Icardi'nin sosyal medya paylaşımı;
Son Dakika › Spor › Derbi öncesi mesajı verdi! Icardi'den Fenerbahçe taraftarını kızdıracak paylaşım - Son Dakika