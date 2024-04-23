Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı - Son Dakika
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Spor

Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı

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Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin 23 Nisan paylaşımı, Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. Icardi, paylaşımında çocuk fotoğrafları ve Fenerbahçe'nin Süper Kupa'ya çıkan u19 takımına da yer verdi.

23.04.2024 15:57  Güncelleme: 16:07
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Süper Lig devi Galatasaray'da gösterdiği performansla ve yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Mauro Icardi, gündem olmaya devam ediyor.

23 NİSAN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Taraftarların sevgilisi haline gelen Icardi'nin 23 Nisan paylaşımı Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. Yaptığı paylaşımda çocuk fotoğrafları ekleyen Icardi, Fenerbahçe'nin Süper Kupa'ya çıktığı u19 takımına da yer verdi. Bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarların bir hayli tepkisini çekti.

Icardi'nin paylaşımı şöyle;

Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı
Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı
Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı
Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı

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Son Dakika Spor Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • TOLGA ALCAN: gol atmaya devam edıyo ne yapalım :) 42 6 Yanıtla
  • Recep Yaşakan: Türkiye'de en çok sevilen futbolcu ricardi 14 7 Yanıtla
  • Ali Kublay: Helal olsun 4 7 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ: Haklı yanii söylenecek bir söz yoktur 7 2 Yanıtla

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SON DAKİKA: Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı - Son Dakika
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