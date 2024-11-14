Icardi gözaltına mı alındı? Arjantin basını ''Yasal işlem başlatıldı'' deyip video yayınladı - Son Dakika
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Spor

Icardi gözaltına mı alındı? Arjantin basını ''Yasal işlem başlatıldı'' deyip video yayınladı

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Arjantin basınında Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi hakkında, ayrılık aşamasında olduğu Wanda Nara'ya karşı şiddet uyguladığı iddiasıyla yasal işlem başlatıldığı öne sürüldü. Dolaşıma giren bir videoda ıcardi'nin gözaltına alındığı ve yarın mahkemeye çıkacağı bilgisi de paylaşıldı. Öte yandan Galatasaray, Mauro Icardi hakkında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

14.11.2024 16:20  Güncelleme: 16:38
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Arjantin basınında Wanda Nara'nın ayrılık aşamasında olduğu Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi hakkında "Kadına şiddet" suçlamasıyla yasal işlem başlattığı iddia edildi.

"YASAL İŞLEM BAŞLATILDI" İDDİASI

Mauro Icardi'nin ayrılık aşamasında olduğu Wanda Nara ile yaşadığı tartışma sonrası hakkında "Kadına şiddet" suçundan yasal işlem başlatıldığı iddia edildi.

America TV'de yer alan habere göre, Wanda Nara'nın avukatları Icardi hakkında yasal işlem başlattı. Haberde Icardi'nin 15 Kasım'da Arjantin'de mahkemeye çıkacağı belirtildi.

GALATASARAY YALANLADI

Öte yandan Galatasaray, Mauro Icardi hakkında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadeleri yer aldı.

Icardi gözaltına mı alındı? Arjantin basını 'Yasal işlem başlatıldı' deyip video yayınladı
Icardi gözaltına mı alındı? Arjantin basını \'\'Yasal işlem başlatıldı\'\' deyip video yayınladı

Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Arjantin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi gözaltına mı alındı? Arjantin basını ''Yasal işlem başlatıldı'' deyip video yayınladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Emre Sunay:
    Girsin orda hapse, daha da gelmesin buralara. Bıktık ya. 24 15 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    Yapıştır elin ayağın dert görmesin 22 4 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Yapmayın adam sakatlandı. inananı... 13 5 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Kendini sakatladi bu işi çözmek için 11 3 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    bu sakat degil miydi 10 2 Yanıtla
  • Tazmanya:
    auahahahqhah 2 5 Yanıtla
  • Murat Çil:
    korkan insan kocasını aldatır mı, seven insan aldatır mı, tabiki de hayır adamı uzaklaştırmak için iftira atıyor kaşmer ama ikardi de çok genişmiş hala barışmak istiyor zaten kadının ne olduğunu bütün ülke biliyordu ikardi mi bilmeyecek larç adam 5 1 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    İcardi ' nin ilk golünde stad da çalaması gereken parça. ... "Aşk kaç beden giyer " 0 3 Yanıtla
  • Sudem melis:
    icardinin pili bitti 0 0 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Hepiniz Boş adamsınız 0 0 Yanıtla
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