Icardi gözaltına mı alındı? Arjantin basını \'\'Yasal işlem başlatıldı\'\' deyip video yayınladı

Murat Çil:

korkan insan kocasını aldatır mı, seven insan aldatır mı, tabiki de hayır adamı uzaklaştırmak için iftira atıyor kaşmer ama ikardi de çok genişmiş hala barışmak istiyor zaten kadının ne olduğunu bütün ülke biliyordu ikardi mi bilmeyecek larç adam