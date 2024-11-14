Icardi Hakkındaki Haberler Yalanlandı

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Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin gözaltına alındığıyla ilgili çıkan haberlerin gerçek olmadığını, Icardi'nin Arjantin'deki evinde istirahat ettiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin'deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi. - İSTANBUL