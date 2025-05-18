Galatasaray'da tedavisi devam eden Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Kayserispor maçında takımını yalnız bırakmadı ve tribünden takip etti.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u konuk ederken, sarı-kırmızılılarda sakatlığından dolayı uzun süredir sahalarda olmayan ve tedavisini ülkesi Arjantin'de geçiren Mauro Icardi, İstanbul'a geldi ve takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta tribünden müsabakayı takip eden Icardi'ye, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Icardi, Kayserispor Maçını Tribünden İzledi - Son Dakika
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