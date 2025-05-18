Icardi, Kayserispor Maçını Tribünden İzledi

Galatasaray'da tedavisi devam eden Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Kayserispor maçında takımını yalnız bırakmadı ve tribünden takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u konuk ederken, sarı-kırmızılılarda sakatlığından dolayı uzun süredir sahalarda olmayan ve tedavisini ülkesi Arjantin'de geçiren Mauro Icardi, İstanbul'a geldi ve takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta tribünden müsabakayı takip eden Icardi'ye, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. - İSTANBUL