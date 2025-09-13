Icardi Süper Lig\'de 3. Golünü Attı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Eyüpspor maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'deki 3. golünü attı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Eyüpspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Mauro Icardi kaydetti. Karşılaşmanın 73. dakikasında ceza sahası içinde Ahmed Kutucu'nun pasında kale önünde topla buluşan Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.
32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Trendyol Süper Lig'de 3. gol sevincini yaşadı. Maça 11'de başlayan Arjantinli futbolcu 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL
