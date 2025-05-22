Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez\'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın olaylı evliliklerini sona erdirse de aralarındaki gerginlik son bulmuyor.

ÇOCUKLARININ NEDEN GELEMEDİĞİNİ PAYLAŞTI

Sarı-kırmızılıların yıldızı Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte Galatasaray'ın şampiyonluğu için İstanbul'a gelmişti. Icardi'nin çocuklarıyla birlikte gelmemesi tüm kamuoyunun dikkatleri çekti. Icardi'den bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım geldi. Icardi, yaptığı paylaşımla "Annesi onların ülke dışına çıkmasına izin vermiyor." dedi.

WANDA NARA'NIN AVUKATINDAN ŞOK ÇIKIŞ

İkili arasındaki tartışmalar sürerken Wanda Nara'nın avukatından beklenmedik bir hamle geldi. Nara'nın avukatı, Arjantin basınına açıklama yaparak Icardi'nin kalbinde Wanda Nara'ya karşı hala bir özlem taşıdığını iddia etti.

ICARDI'NİN SEVGİLİSİNDEN CEVAP

Tüm bu yaşananların ardından China Suarez suskunkuğunu bozdu. Suarez, Wanda Nara ve avukatı hakkında konuşarak, 'Tüm bu 'azizelerin' bir programda oturup yargılamasını, parmak sallamasını izlemeyi çok seviyorum. Eğer ben konuşsaydım, hepinizi mahvederdim.' yorumunu yaptı.

China Suarez, son olarak Instagram hesabından Icardi'nin çocuklarıyla çekilmiş bir kare paylaştı ve altına bir kalp emojisi bıraktı. Wanda Nara ise paylaşımın ardından sessizliğini sürdürdü.

İşte China Suarez'in o paylaşımı;