Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın olaylı evliliklerini sona erdirse de aralarındaki gerginlik son bulmuyor.
Sarı-kırmızılıların yıldızı Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte Galatasaray'ın şampiyonluğu için İstanbul'a gelmişti. Icardi'nin çocuklarıyla birlikte gelmemesi tüm kamuoyunun dikkatleri çekti. Icardi'den bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım geldi. Icardi, yaptığı paylaşımla "Annesi onların ülke dışına çıkmasına izin vermiyor." dedi.
İkili arasındaki tartışmalar sürerken Wanda Nara'nın avukatından beklenmedik bir hamle geldi. Nara'nın avukatı, Arjantin basınına açıklama yaparak Icardi'nin kalbinde Wanda Nara'ya karşı hala bir özlem taşıdığını iddia etti.
Tüm bu yaşananların ardından China Suarez suskunkuğunu bozdu. Suarez, Wanda Nara ve avukatı hakkında konuşarak, 'Tüm bu 'azizelerin' bir programda oturup yargılamasını, parmak sallamasını izlemeyi çok seviyorum. Eğer ben konuşsaydım, hepinizi mahvederdim.' yorumunu yaptı.
China Suarez, son olarak Instagram hesabından Icardi'nin çocuklarıyla çekilmiş bir kare paylaştı ve altına bir kalp emojisi bıraktı. Wanda Nara ise paylaşımın ardından sessizliğini sürdürdü.
İşte China Suarez'in o paylaşımı;
Son Dakika › Spor › Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim - Son Dakika
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