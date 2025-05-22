Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim - Son Dakika
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Spor

Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim

Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez\'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim
22.05.2025 21:43
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Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ve eski eşi Wanda Nara arasında gerginlik gün geçtikçe büyüyor. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Icardi, çocuklarını neden İstanbul'a getirmediğini açıkladı. Tartışmalara yeni sevgilisi China Suarez de katıldı.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın olaylı evliliklerini sona erdirse de aralarındaki gerginlik son bulmuyor.

ÇOCUKLARININ NEDEN GELEMEDİĞİNİ PAYLAŞTI

Sarı-kırmızılıların yıldızı Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte Galatasaray'ın şampiyonluğu için İstanbul'a gelmişti. Icardi'nin çocuklarıyla birlikte gelmemesi tüm kamuoyunun dikkatleri çekti. Icardi'den bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım geldi. Icardi, yaptığı paylaşımla "Annesi onların ülke dışına çıkmasına izin vermiyor." dedi.

WANDA NARA'NIN AVUKATINDAN ŞOK ÇIKIŞ

İkili arasındaki tartışmalar sürerken Wanda Nara'nın avukatından beklenmedik bir hamle geldi. Nara'nın avukatı, Arjantin basınına açıklama yaparak Icardi'nin kalbinde Wanda Nara'ya karşı hala bir özlem taşıdığını iddia etti.

ICARDI'NİN SEVGİLİSİNDEN CEVAP

Tüm bu yaşananların ardından China Suarez suskunkuğunu bozdu. Suarez, Wanda Nara ve avukatı hakkında konuşarak, 'Tüm bu 'azizelerin' bir programda oturup yargılamasını, parmak sallamasını izlemeyi çok seviyorum. Eğer ben konuşsaydım, hepinizi mahvederdim.' yorumunu yaptı.

China Suarez, son olarak Instagram hesabından Icardi'nin çocuklarıyla çekilmiş bir kare paylaştı ve altına bir kalp emojisi bıraktı. Wanda Nara ise paylaşımın ardından sessizliğini sürdürdü.

İşte China Suarez'in o paylaşımı;

Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim

Mauro Icardi, Sosyal Medya, Galatasaray, Wanda Nara, İstanbul, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • VillaUmut:
    Anadilinde yazım kurallarını bilmeyenler nasıl haber sitelerinde çalışabiliyor lan? Kalite yine paçalardan akıyor maşallah :) 24 0 Yanıtla
  • 6490203:
    icardinin yeni ziktiği eski ziktiğinden iyi eski de iyiydi fena mal vardı da yeni de iyi her malın bir alıcısı bir zikicisi var işte 3 12 Yanıtla
  • 6490203:
    arkadaşlar niye dislayk atıyorsunuz bende gs liyim de yengeler kütür kütür, fb li olsam orada da kütür kütür olsa yazarım yani 2 2 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Wanda narayi canli gordum acayip tipsiz bunu. Pesinden mi kosulur 1 0 Yanıtla
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