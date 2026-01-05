''İçimde ukde kaldı'' diyen Fatih Terim Türk futbolu için tarihi bir öneride bulundu - Son Dakika
''İçimde ukde kaldı'' diyen Fatih Terim Türk futbolu için tarihi bir öneride bulundu

05.01.2026 22:44
Ünlü teknik direktör Fatih Terim, Türk futbolu için tarihi bir öneride bulundu. Türkiye'de 4 büyükler arasında rahatlıkla transfer yapılması gerektiğini savunan Terim, ''İçimde hep ukdedir. Bu 4 büyükler kendi aralarında transfer yapıp eksiklerini giderseler çok başka şeyler olacak. Hem ekonomik hem idari hem de teknik olarak çok büyük fayda görecekler.'' dedi.

Ünlü teknik direktör Fatih Terim, Lider Haber kanalına açıklamalarda bulunarak Türk futbolunu ileriye götürecek tarihi bir öneride bulundu.

4 BÜYÜKLER ARASINDA TRANSFER

Fatih Terim, Türkiye'de 4 büyükler arasında rahatlıkla transfer yapılabilmesini savunarak, bunun uygulamanın takımlara çok katkı sağlayacağını iddia etti.

''İÇİMDE HEP UKDEDİR''

''İçimde hep ukdedir.'' diyen Terim, "Bu 4 büyükler kendi aralarında transfer yapıp eksiklerini giderseler çok başka şeyler olacak. Hem ekonomik hem idari hem de teknik olarak çok büyük fayda görecekler." ifadelerini kullandı.

''İNŞALLAH BÖYLE BİR ANLAYIŞ OLUR''

Sözlerine devam eden deneyimli hoca, "Türkiye'de 4 büyükler arasında eğer transfer sirkülasyonu olursa inanın bana çoğu zaman yanlış yabancıya gitmeyiz. Oyuncuyu oynatmıyorum ama vermiyorum da. 'Ya orada iyi oynarsa?' deniyor. Böyle bir şey olabilir mi? Hayatım boyunca gitmek isteyen her oyuncuyu gönderdim. Hiçbir zaman da gitmesine mani olmadım. Doğrusu bu diye düşünüyorum. Milan, Inter'den alır. Inter, Milan'dan alır. Chelsea, Manchester'dan alır. Dünyanın her yerinde böyle. Oynatmadığınız oyuncuyu niye tutarsınız? Orda oynasın. Oynasın ya ne var! Buradan böyle bir pencere açtım. İnşallah böyle bir anlayış olur Türkiye'de."

