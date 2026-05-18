İEÜ Eskrim Takımı Türkiye Şampiyonu
18.05.2026 10:47
İzmir Ekonomi Üniversitesi erkek eskrim takımı, Ankara'daki ÜNİLİG Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Erkek Eskrim Takımı, bu yıl Ankara'da düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Şampiyonası'nda birinciliğe ulaşarak kupanın sahibi oldu. Türkiye genelinden iddialı ekiplerin yer aldığı şampiyonada adını zirveye yazdıran İEÜ'lü gençler, kupayı İzmir'e getirmenin gurur ve sevincini yaşadı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde milli sporcu bursuyla eğitim gören Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencisi Mert Ahmet Koç ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri Özgür Ege Şenyurdusev ve Yiğit Çetinkaya'dan oluşan eskrim takımı, Gazi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyona için kapsamlı bir hazırlık süreci geçirdi. Derslerden artakalan zamanlarda salondaki çalışmalarını düzenli olarak sürdürerek kondisyon ve güç depolayan gençler, emeklerinin karşılığını kupaya ulaşarak aldı. 2023 yılında eskrim takımıyla Türkiye ikinciliği elde eden İEÜ, beklediği şampiyonluğu bu sene elde ederek zirveye yerleşti.

"Kupayı çok istedik ve hedef ulaştık"

İEÜ Spor Uzmanı Özgün Özdemir, öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmaları ve özgüveninlerinin güçlenmesi açısından sporu çok önemsediklerini belirtti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında milli sporculara yüzde 100 burs imkanı sağladıklarını vurgulayan Özdemir, eskrime ilişkin de bilgiler paylaşarak şöyle konuştu: "Eskrim; epe, flöre ve kılıç olmak üzere üç farklı branştan oluşan olimpik bir spor dalı. Sporcular, önce 15 sayı üzerinden yapılan bireysel müsabakalarda mücadele etti. Bireysel sonuçların ardından da takım eşleşmeleri yapıldı. Takım müsabakalarında ise sporcular sırayla piste çıktı. Maçlar 3'er dakikalık 9 set üzerinden oynandı ve toplamda 45 tuşa ulaşan takım galip sayıldı. Öğrencilerimizin azmi, takım ruhu ve mücadele gücü, hepimize büyük gurur yaşattı. Kupayı çok istiyorduk ve hedefimize ulaştık. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyor, şampiyonluğu İzmir'e getiren takımımızla gurur duyuyoruz." - İZMİR

Kaynak: İHA

