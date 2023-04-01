İftarın ardından konuşan Muslera'dan dikkat çeken sözler: Allah kabul etsin - Son Dakika
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İftarın ardından konuşan Muslera'dan dikkat çeken sözler: Allah kabul etsin

01.04.2023 15:32

Galatasaray tam kadro olarak iftar yemeğinde toplandı. Buluşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Fernando Muslera'nın sözlerine Türkçe, "Allah kabul etsin" diyerek başlaması dikkat çekti.

Galatasaray'da yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular iftar yemeğinde bir araya geldi. Süper Lig'in lideri olan Galatasaray'ın buluşmasından renkli görüntüler geldi.

SÖZÜ KAPTAN ALDI

Yemekten sonra açıklamalarına Türkçe olarak "Öncelikle Allah kabul etsin" diyerek başlayan Muslera, taraflı tarafsız herkesin gönlünü kazandı. Tecrübeli kaptan, "Bu akşam yemeği ve beraber olmak çok önemliydi. Başkanımıza, teknik heyetimize ve bütün arkadaşlarıma buraya gelip bunu yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Bu sene çok özel, çok heyecanlıyım. Umarım şampiyon olacağız" diye konuştu.

TÜRKÇE RÖPORTAJ VERMİYOR

Daha önce yaptığı açıklamada Türkçe konuşabildiğini söyleyen Muslera, demeçlerinde yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemek için böyle bir risk almak istemediğini belirtmişti.

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Galatasaray, Muslera, Allah, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İftarın ardından konuşan Muslera'dan dikkat çeken sözler: Allah kabul etsin - Son Dakika


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SON DAKİKA: İftarın ardından konuşan Muslera'dan dikkat çeken sözler: Allah kabul etsin - Son Dakika
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