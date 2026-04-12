Iğdır FK, Adana Demirspor\'u 6-1 ile geçti

Stat: Yeni Adana
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Kadir Beyaz, Kerem Kalkan
Adana Demirspor: Ata Gül, Enes Demirtaş (Dk. 74 Aykut Sarıkaya), Mert Menemencioğlu (Dk. 74 Demir Yavuz), Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Fidan, Osman Kaynak, Seyfi Efe Irga (Dk. 61 Aslan Atay), Kayra Saygan (Dk. 84 Kayra Özbay), Muhammed Ahmet Ergen (Dk. 61 Yiğit Can Okat), Toprak Bayar
Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Wenderson Soares, Bruno (Dk. 63 Fode Koita), Tunahan Ergül (Dk. 46 Oğuz Güçtekin), Ahmet Emin Engin (Dk. 46 Leandro Bacuna), Mendes, Ali Kaan Güneren (Dk. 56 Doğan Erdoğan), Atakan Rıdvan Çankaya, Gökcan Kaya, Güray Vural (Dk. 79 Alperen Selvi)
Goller: Dk. 25 Bruno, Dk. 39, Dk. 60 ve Dk. 89 Mendes, Dk. 49 Leandro Bacuna, Dk. 80 Fode Koita, (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 35 Wenderson Soares (kendi Kalesine) (Adana Demirspor)
Sarı kart: Dk. 24 Kayra Sayhan (Adana Demirspor), Dk. 54 Oğuz Güçtekin (Alagöz Holding Iğdır FK)
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda Adana Demirspor'u 6-1 yendi.
