Iğdır FK, Çorum FK'ya 0-2 Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Iğdır FK, Çorum FK'ya 0-2 Yenildi

Iğdır FK, Çorum FK\'ya 0-2 Yenildi
22.03.2026 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır FK, 1. Lig'de Çorum FK'ya 2-0 mağlup oldu. Teknik direktörler maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Iğdır'da oynanan Iğdır FK ile Çorum FK maçının ardından iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Iğdır FK, sahasında Çorum FK'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Iğdır Futbol Kulübü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, değerlendirmelerde bulundu. Sahalarında ilk karşılaşmaya çıktığını söyleyen Karaman, "Evimizde oynadığımız, benim de ilk maçımdı. En azından burada bir galibiyet almak ya da yenemediğin zaman bir puan almak gerekirdi. Evet, rakibimiz daha oturmuş bir takım. Niçin böyle söylüyorum? Geçmişe ve bugüne baktığımızda, kendi ilk 11'imizin tam olarak şekillenmediğini görüyorum. Ayrıca Bruno ve Fofana'nın sakatlıkları hamle gücümüzü etkiledi. Bunu eksiklik olarak söylemiyorum. Oyuncu eksik olabilir; çünkü kadro yapımız kısıtlı. En azından onlarla ilk 11 başlasak, mağlubiyet durumunda hamle yaparsın, oyunu riske edersin, çift santrfora dönersin. Buna rağmen ilk devrede kalecimiz penaltıyı kurtardı ve 0-0 içeri girdik. Ancak daha sonra iki gol yedik. Evet, futbolda antrenörler sürekli bireysel hatalardan dert yanar, olmamalı. İlk yediğimiz golde basit bir top kaybı yaptık. Rakibin oyunu düzenliydi, bunu açık ve net ortaya koyalım. Ama yediğimiz iki golde de top ayağımızdaydı; baskı yok, pres yok. Topu verdik ve golü yedik. İkinci golde de şanssızlık vardı. Kalecimiz kaydı, düştü ve orada da golü yedik. Dolayısıyla bir seri yakalamak zorundayız, kesin. Milli takım arasını en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bu oyuncularla birlikte bir seri yakalamak zorundayız. Tabii ki birçok eksikliği ben de görüyorum. Kısa zamanda bunları da geliştirmek gerekiyor" dedi.

Uğur Uçar: "Buradan 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz"

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar ise, "Öncelikle hem iyi oyun hem de iyi mücadeleyle kazandığımız için mutluyuz. Penaltıyı atsaydık belki maçı daha erken koparabilirdik, ancak olmadı. Buna rağmen iyi bir geri dönüş yaptık. İkinci yarıda golleri bulduk ve buradan 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz. Iğdır'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Futbol, Çorum, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Iğdır FK, Çorum FK'ya 0-2 Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 20:11:10. #7.13#
SON DAKİKA: Iğdır FK, Çorum FK'ya 0-2 Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.