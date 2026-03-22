Iğdır FK, Çorum FK'ya 2-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Iğdır FK, Çorum FK'ya 2-0 Mağlup Oldu

22.03.2026 19:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Iğdır FK, sahasında karşılaştığı Çorum FK'ya 2-0 mağlup oldu.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Gürcan Hasova, Haydar Avcı, Kurtuluş Aslan

Iğdır FK: Sinan Bolat, Robin Yalçın, Wenderson Soares (Florian Loshaj dk. 67), Leandro Bacuna (Serkan Asan dk. 86), Ahmet Emin Engin, Ryan Mendes, Atakan Çankaya, Fode Koita, Gökcan Kaya (Doğan Erdoğan dk. 67), Ali Yaşar (Ali Kaan Güneren dk. 56), Güray Vural

Yedekler: Alperen Selvi, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin, Tunahan Ergül, Taha Tepe, Melih Akyüz

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Çorum FK: İbrahim Sehic, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler (Yusuf Erdoğan dk. 70), Pedro Moreira, Arda Hilmi Şengül, Alfredo Riebeiro, Braian Segovia, Kerem Kalafat (Joseph Attamah dk. 70), Erkan Kaş (Cemali Sertel dk. 87), Ahmed Ildız (Ferhat Yazgan dk. 74), Burak Çoban (Danijel Aleksic dk. 87)

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Oğuz Gürbulak, İbrahimZubairu, Hasan Akınay, Efe Sarıkaya

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Goller: Serdar Gürler (dk. 60), Burak Çoban (dk. 81) (Çorum FK)

Sarı kart: Sinan Osmanoğlu (Çorum FK) - IĞDIR

Kaynak: İHA

Trendyol, Futbol, Çorum, Iğdır, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cadde ortasında feci şekilde darbettiler Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Cadde ortasında feci şekilde darbettiler! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Otobüste mide bulandılar anlar Yolcu saniye saniye kaydetti Otobüste mide bulandılar anlar! Yolcu saniye saniye kaydetti
Lüleburgaz’da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı Lüleburgaz'da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Akaryakıta okkalı zam geliyor Bu kez tamamı yansıyacak Akaryakıta okkalı zam geliyor! Bu kez tamamı yansıyacak
Artık o motosiklete elini sürmez 390 bin TL ceza kesildi Artık o motosiklete elini sürmez! 390 bin TL ceza kesildi

19:28
Sidiki Cherif’in milli takım hayali suya düştü
Sidiki Cherif'in milli takım hayali suya düştü
18:33
İstanbul Valiliği: Fatih’te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti
İstanbul Valiliği: Fatih'te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti
18:18
Osimhen Fenerbahçe derbisine yetişecek mi Yüzde 90 ihtimal verildi
Osimhen Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? Yüzde 90 ihtimal verildi
18:00
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
17:11
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
16:37
İsrail, Lübnan’ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü’nü bombaladı
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 19:45:31. #.0.5#
SON DAKİKA: Iğdır FK, Çorum FK'ya 2-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.