Iğdır FK, Erokspor\'a 3-0 Mağlup Oldu

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Iğdır FK evinde karşılaştığı Esenler Erokspor'a 3-0 mağlup oldu.
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Kemal Elmas, Ömer Gezer
Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Soares, Alim Öztürk (Güray Vural dk. 69), Fofana, Bacuna (Maruis Doh dk. 46), Bruno (Fode Koita dk. 46), Loshaj (Ryan Mendes dk. 46), Doğan Erdoğan, Atakan Rıdvan Çankaya (Ahmet Emin Engin dk. 76), Gökcan Kaya
Yedekler: Alperen selvi, Oğuz Kağan Güçtekin, Ali Kaan Güneren, Sinan Bolat, Ali Yaşar
Teknik Direktör: Kenan Koçak
Esenler Erokspor: Osman Ertuğrul Çetin, Mikail Okyar, Ryan Jack (Ömer Faruk Beyaz dk. 61), Hamza Catakovic (Kayode dk. 71), Faye, Onur Ulaş, Nzaba, Recep Niyaz (Alper Karaman dk. 78), Enes Alıç, Hayrullah Bilazer, Amilton (Berat Luş dk. 71)
Yedekler: Birkan Tetik, Guelor Kanga, Eray Korkmaz, Yunus Emre Gedik, Enes Ali Oral, Dimitri Cavare
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Hamza Catakovic (dk. 10), Faye (dk. 54), Nzaba (dk. 80) (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Alim Öztürk, Atakan Çankaya, Soares (Iğdır FK), Recep Niyaz (Esenler Erokspor) - IĞDIR
