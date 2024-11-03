Iğdır FK Kritik Maçta Kazandı

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Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "4 haftadır 2 beraberlik 2 galibiyet, kötü bir serimiz vardı. Kazanamıyorduk, onu kırdık. Kritik bir maç oynadık, kazandığımız için mutluyum." dedi.

Trendyol 1. Lig 11. haftasında Iğdır Şehir Stadı'nda konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenen Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör Yalçın Koşukavak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oynanan karşılaşmanın iki takım açısından da önemli olduğunu değinen Koşukavak, "İki takım açısından da yukarıya tutunmak adına zor bir karşılaşmaydı. Onların da bizim de özellikle orta sahada eksiklerimiz vardı. Ankaragücü çok maliyetli ve Süper Lig görmüş çok oyuncusu var." dedi.

Koşukavak, ilerleyen süreçte daha iyi bir takım izletmek için çalıştıklarını ifade ederek, "4 haftadır 2 beraberlik 2 galibiyet, kötü bir serimiz vardı. Kazanamıyorduk, onu kırdık. Kritik bir maç oynadık, kazandığımız için mutluyum. Oyuncularım çok iyi savundu, skora göre oynamayı da bildiler. İlerleyen süreçte çok iyi bir Iğdır FK izleteceğiz inşallah. Oyuncularımı tebrik ediyorum, ilerleyen maçlarda iyi bir takım seyrettirmek için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

MKE Ankaragücü cephesi

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, maçı kaybetmelerinden dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Gol fırsatlarını değerlendiremedikleri için özeleştiri yapmaları gerektiğini, oynanan futbol ve verilen mücadeleden ise memnun olduğunu dile getiren Koçak, şunları kaydetti:

"Çok iyi, tek kale oynayan, sayısız gol pozisyonuna giren ama bir penaltı pozisyonuyla maalesef emeğinin karşılığını almayan bir Ankaragücü vardı. Futbolcularım adına üzgünüm, oynanan futboldan, yapılan mücadeleden son derece memnunum. Oynamak isteyen bir takım vardı, maalesef sonucu lehimize çeviremedik. Takım bazında Türkiye'de ilk defa görev yapıyorum, bundan evvel her zaman Avrupa'daydım. Oyunun akışını, Türkiye'nin futbolunu geliştirmek istiyorsak herkes, her takım, biz teknik direktörler, hepimiz oyunun akışıyla alakalı oyunu devam ettirmemiz lazım ki ülke futbolu ilerlesin. Böyle her ikinci dakikada yerde yatıp, 3-5 dakika bekleyip sonunda da 7 dakika oynanıyorsa bu futbol değildir, gelişim adına da iyi değildir. Tabii ki Iğdır'ı tebrik ediyoruz, belki galibiyet için bunları yapmaları gerekirdi ama ben şahsen kendi takımım adına konuşurum. Biz hayatta böyle galip gelmek istemeyiz. Biz her zaman ne gerekiyorsa sahada yaparız. Bugün aşırı derece maalesef, 7 dakika bana göre çok komikti. Bu neye doğru ölçülüyor, o da ayrı bir konu."