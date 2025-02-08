Iğdır FK, Pendikspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
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Iğdır FK, Pendikspor'u 1-0 Yendi

Iğdır FK, Pendikspor\'u 1-0 Yendi

Trendyol 1. Lig'de Iğdır FK, Pendikspor'u 90. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

08.02.2025 17:18
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Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Iğdır FK, sahasında karşılaştığı Pendikspor'u 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Güner Mumcu Taştan, Kerem İlitangil

Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Gündoğdu, Alim Öztürk, Gianni Bruno (Valentin Eysseric dk. 84), Aly Malle (Ahmet Emin Engin dk. 67), Cebrail Karayel (Valon Ethemi dk. 76), Mert Çölgeçen, Muammer Sarıkaya, Antoine Conte, Gökcan Kaya, Ali Yaşar, Daniel Avramovski (Rogerio Thuram dk. 84)

Yedekler: Furkan Köse, İbrahim Akdağ, Caner Cavlan, Burak Bekaroğlu, Arda Çolak, Semih Akyıldız

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Pendikspor: Emre Koyuncu, Nuno Sequeira, Mete Kaan Demir (Adam Mulele dk. 59), Hasan Kılıç, Djordje Denic, Mustafa Pektemek, Welinton Souza, Yonathan Del Valle, Alpaslan Öztürk, Furkan Mehmet Doğan, Jetmir Topalli (Tarık Tekdal dk. 89)

Yedekler: Efe Sayhan, Muhammed Hakan Tavukçu, Erdem Özgenç, Erdem Çalık, Arin Tunç Ataç

Teknik Direktör: Sedat Ağçay

Gol: Ahmet Emin Engin (dk. 90) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Djordje Denic, Alpaslan Öztürk, Hasan Kılıç, Nuno Sequeirra (Pendikspor) - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Iğdır FK, Pendikspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika

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