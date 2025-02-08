Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Iğdır FK, sahasında karşılaştığı Pendikspor'u 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Güner Mumcu Taştan, Kerem İlitangil
Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Gündoğdu, Alim Öztürk, Gianni Bruno (Valentin Eysseric dk. 84), Aly Malle (Ahmet Emin Engin dk. 67), Cebrail Karayel (Valon Ethemi dk. 76), Mert Çölgeçen, Muammer Sarıkaya, Antoine Conte, Gökcan Kaya, Ali Yaşar, Daniel Avramovski (Rogerio Thuram dk. 84)
Yedekler: Furkan Köse, İbrahim Akdağ, Caner Cavlan, Burak Bekaroğlu, Arda Çolak, Semih Akyıldız
Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş
Pendikspor: Emre Koyuncu, Nuno Sequeira, Mete Kaan Demir (Adam Mulele dk. 59), Hasan Kılıç, Djordje Denic, Mustafa Pektemek, Welinton Souza, Yonathan Del Valle, Alpaslan Öztürk, Furkan Mehmet Doğan, Jetmir Topalli (Tarık Tekdal dk. 89)
Yedekler: Efe Sayhan, Muhammed Hakan Tavukçu, Erdem Özgenç, Erdem Çalık, Arin Tunç Ataç
Teknik Direktör: Sedat Ağçay
Gol: Ahmet Emin Engin (dk. 90) (Iğdır FK)
Sarı kartlar: Djordje Denic, Alpaslan Öztürk, Hasan Kılıç, Nuno Sequeirra (Pendikspor) - IĞDIR
Son Dakika › Spor › Iğdır FK, Pendikspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
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