Stat: Iğdır Şehir
Hakemler: Fatih Tokail, Seyfettin Ünal, Şenol Bektaş
Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Mert Çölgeçen, Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Caner Cavlun, Eysseric, Burak Altıparmak (Dk. 90 Ömer Şişmanoğlu) Ahmet Engin Engin (Dk. 65 Liço), Regattin, Burak Çoban (Dk. 90 Halil İbrahim Sönmez) Aleksic (Dk. 74 Thuram)
Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Mehmet Murat Uçar (Dk. 84 Alaettin Batuhan Tur) Veli Çetin, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 84 Oktay Aydın), Cassubie (Dk 62 Adama Traore), Lourenço, Yılmaz Ceylan (Dk. 71 Doğan Can Davas), Assombalonga (Dk. 62 Yakal Taylan), Gradel
Goller: Dk. 4 Regattin (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 78 Veli Çetin (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 90+3 Veli Çetin (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90+6 Liço (Alagöz Holding Iğdır FK)
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı.
Son Dakika › Spor › Iğdır FK ve Amed'in Beraberliği - Son Dakika
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