Igor Tudor, Juventus'un yeni teknik direktörü oldu - Son Dakika
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Igor Tudor, Juventus'un yeni teknik direktörü oldu

Igor Tudor, Juventus\'un yeni teknik direktörü oldu

Thiago Motta ile yollarını ayıran İtalya Serie A takımı Juventus, takımı başına bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Hırvat teknik adam Igor Tudor'u getirdi. Sezon sonuna kadar imza atan Tudor'un sözleşmesi İtalyan devinin Şampiyonlar Ligi bileti alması halinde 2026'ya kadar uzayacak.

23.03.2025 19:24
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İtalya Serie A ekibi Juventus, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Thiago Motta'yı göndererek takımın başına Igor Tudor'u getirdi.

JUVENTUS TUDOR'A EMANET

İtalyan devinden yapılan açıklamada, "Erkekler A Takımı'nın yeni teknik direktörü Igor Tudor oldu. Hoş geldin Igor.Thiago Motta ve tüm ekibine bu aylarda gösterdikleri profesyonellik ve tutku ve özveriyle yürüttükleri çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor ve kendilerine gelecek için en iyisini diliyoruz" denildi.

Igor Tudor, Juventus'un yeni teknik direktörü oldu
Thiago Motta

ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİNE SÖZLEŞMESİ UZAYACAK

Igor Tudor, Juventus'u sezon sonuna kadar çalıştıracak. İtalyan ekibi, gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi bileti alırsa Tudor'un sözleşmesi 2026'ya kadar uzayacak.

FUTBOLCU OLARAK OYNADI VE YARDIMCI ANTRENÖRLÜK YAPTI

Futbolculuk kariyerinde Juventus forması giyen Igor Tudor, İtalyan ekibinde Andrea Pirlo döneminde yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuştu. Tudor, ülkemizde ise Galatasaray ve Karabükspor'u çalıştırmıştı. 46 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı Marsilya, Hellas Verona, Hajduk Split, Udinese ve PAOK'un yanı sıra Kardemir Karabükspor ve Galatasaray'da da görev yapmıştı.

JUVENTUS'UN LİGDEKİ DURUMU

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, 29 haftası geride kalan İtalya Serie A'da şu anda 5. sırada bulunuyor. İtalyan devi, bu 29 karşılaşmada13 galibiyet, 13 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 52 puan topladı.

İtalya Serie A, Thiago Motta, Kenan Yıldız, Galatasaray, Igor Tudor, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Igor Tudor, Juventus'un yeni teknik direktörü oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Muhammed Akici:
    Şu adamı takım liderken gönderdik şimdi Juve ye teknik direktör oldu.. 7 3 Yanıtla
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