Igor Tudor\'un gözü Fenerbahçe\'nin yıldızında

Süper Lig devi Fenerbahçe yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürürken Sofyan Amrabat için sıcak bir gelişme yaşandı.

JUVENTUS TALİP OLDU

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin gelecek sezon kadroda düşünmediği Sofyan Amrabat'a dünya devi Juventus talip oldu. Juventus'un yeni teknik direktörü Igor Tudor'un orta saha transferi için listesinin ilk sırasına Sofyan Amrabat'ı aldığı belirtildi. Kulüpte, orta sahaya önemli bir takviye yapılması planlanırken, Tudor'un tercihini Faslı futbolcudan yana kullandığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz yıl Fiorentina'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Amrabat, Sarı-lacivertlilerle çıktığı 39 maçta 2 gol atıp 4 asist üretti.