İhlas Haber Ajansı Spor Servisi'ne TMF Basın Destek Ödülü - Son Dakika
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Spor

İhlas Haber Ajansı Spor Servisi'ne TMF Basın Destek Ödülü

Türkiye Motosiklet Federasyonu, düzenlediği Şampiyonlar Ödül Töreni'nde İhlas Haber Ajansı Spor Servisi'ni basın destek ödülüne layık gördü. Tören, Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

28.12.2024 22:52
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- TMF'den, İhlas Haber Ajansı Spor Servisi'ne ödül

TMF Şampiyonlar Ödül Töreni düzenlendi

İSTANBUL - Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği Şampiyonlar Ödül Töreni'nde İhlas Haber Ajansı Spor Servisi, basın destek ödülüne layık görüldü.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun gerçekleştirdiği Şampiyonlar Ödül Töreni, Bahçelievler Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Törene, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Superbike dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, milli sporcular Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Asrın Pak, dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında dereceye giren sporcular ile davetliler katıldı.

İHA Spor Servisi'ne ödül

Şampiyonlar Ödül Töreni'nde, İhlas Haber Ajansı Spor Servisi de ödüle layık görüldü. Basın destek ödülünü, İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl, TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke'den aldı.

TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa, zorlu bir yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, "Sportif anlamda birçok başarılara imza atsak da aramızdan önemli izimler ayrıldı. Onların bize bıraktığı başarı mirasını üst seviyeye çıkarmak için çalıştık. Ay-yıldızlı bayrağımızı yüzlerce sporcumuz temsil etti. Federasyon olarak madalya rekorumuzu geliştirdik, 160 madalya kazandık. Toprak Razgatoğlu'nun, ikinci kez dünya şampiyonluğuna milletçe gururlandık. Birçok gencimize ilham kaynağı oldu. Siz değerli sporcularımızı tebrik ediyorum. 'Bundan sonra yaptıklarımız için değil yapacaklarımız için devam' sloganıyla, birlik ve beraberlikle büyük başarılar yapacağız" diye konuştu.

Bahçelievler Belediyesi olarak gençlere sporu, yaşam tarzı haline getirmek için çalıştıklarını ifade eden Hakan Bahadır, "Ev sahipliğinden memnunuz. Değerli sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim göğsümüzü kabarttılar. Zor bir spor. Avrupa Hareketlilik Haftası olduğu gibi biz de 2024 yılını Cumhurbaşkanımız, bakanımız da Türkiye'de hareketlilik yılı olarak ilan etti. Bunlar da devam edecek. Örnek sporcular olması gerekiyor. Onlar da burada aramızda. Belediye olarak düşüncemiz, ileri motosiklet kurslar açacağız. Federasyondan da destek alabiliriz, çok memnun oluruz. Amacımız motosiklet sporunu sevdirmek. Bu sporunun yayılmasında faydalı olacağını düşünüyorum. Ödül alan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Törende ödül alan Zayn Sofuoğlu'na ödülünü, babası Kenan Sofuoğlu takdim etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İhlas Haber Ajansı Spor Servisi'ne TMF Basın Destek Ödülü - Son Dakika

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