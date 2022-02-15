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İhlas Koleji öğrencisi Sena Türkmen'den karatede birincilik - Son Dakika

İhlas Koleji öğrencisi Sena Türkmen'den karatede birincilik

15.02.2022 17:03
İhlas Koleji öğrencisi Sena Türkmen'den karatede birincilik

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okullar Arası Karate Müsabakaları Grup Aşaması'nda Özel Beylikdüzü İhlas Fen Lisesi öğrencisi Sena Türkmen 48 kiloda birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okullar Arası Karate Müsabakaları Grup Aşaması'nda Özel Beylikdüzü İhlas Fen Lisesi öğrencisi Sena Türkmen 48 kiloda birinci oldu.

Sinop'ta 16 ilden gelen sporcularla düzenlenen müsabakalarda mindere çıkan Sena Türkmen sırasıyla İstanbul, Rize ve Ordu'dan gelen rakiplerini yenerek birinciliğe ulaştı. Sena Türkmen, ocak ayında İstanbul İl Müsabakaları'nda birinci olarak Sinop'ta düzenlenen turnuvaya katılma hakkını kazanmıştı. Sinop'ta da minderden birinci olarak ayrılan Türkmen böylece 13 Mart'ta Bartın'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti.

Kazanmış olduğu başarı ile Türkiye Şampiyonası'nda mindere çıkacağını ifade eden Türkmen "Grup aşamalarının artık sonuna geldik. Buradan da birincilik çıkardığım için çok mutluyum. Yaklaşık bir ay sonra Bartın'da Türkiye Şampiyonası'na katılacağım. Orada da başarılarıma devam edip Türkiye Şampiyonu olmak istiyorum" dedi.

Öğrencisini tebrik eden İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Sena Türkmen'in çok başarılı bir sporcu olduğunu ifade ederek Türkiye Şampiyonası'ndan da iyi bir derece ile döneceğine inandığını söyledi. Türkmen'in spor ile eğitimin bir arada yapılabileceğini gösteren örnek bir sporcu olduğunu kaydeden Yeltekin, "Doğru yaklaşımlarla spor ve eğitim aynı anda gerçekleştirilebilir. Biz İhlas Koleji'nde başarılı sporcularımızın akademik alanda da başarılı olmaları için özel programlar uyguluyoruz. Böylece hem derslerini aksatmıyorlar hem de antrenmanlarını gerçekleştirip bizi mutlu edecek sonuçlar elde ediyorlar. Hepsini tebrik ediyorum" dedi. - İSTANBUL

İhlas Koleji öğrencisi Sena Türkmen'den karatede birincilik

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İhlas Koleji, gençlik, Türkiye, Türkmen, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İhlas Koleji öğrencisi Sena Türkmen'den karatede birincilik - Son Dakika Spor


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