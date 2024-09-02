İkas Eyüpspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Atilla Karaoğlan, İbrahim Bozbey, Suat Güz
İkas Eyüpspor: Berke Özer, Tayfur Bingöl, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Midtsjö, Saiz, Ahmed Kutucu, Thiam
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Lundstram, Draguş, Cihan Çanak, Orsic, Enis Destan
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki İkas Eyüpspor-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
2. dakikada Umut Meraş'ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Emre Akbaba, ceza yayından şut çekti. Trabzonsporlu oyunculara çarpan topu önünde bulan Robin Yalçın, ceza sahası içi sol çaprazından vurdu. Uğurcan Çakır'ın çeldiği topu Eren Elmalı dönen topu kornere gönderdi.
16. dakikada Cihan Çanak'ın sağ kanattan attığı pasta topla buluşan Draguş, ceza sahası içi sağ çaprazından şut çekti. Meşin yuvarlak, yandan auta gitti.
23. dakikada Umut Meraş'ın indirdiği topa Ahmed Kutucu, ceza sahası dışı sol çaprazından sert vurdu. Kaleci Uğurcan, meşin yuvarlağı kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.
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