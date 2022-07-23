Iker Casillas, eğitim için Antalya'daki Real Madrid Futbol Okulu'na gelecek - Son Dakika
Üye Girişi

Iker Casillas, eğitim için Antalya'daki Real Madrid Futbol Okulu'na gelecek

23.07.2022 16:15
Iker Casillas, eğitim için Antalya'daki Real Madrid Futbol Okulu'na gelecek

Real Madrid altyapısında yetişip dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Iker Casillas, Antalya Belek'teki Regnum Carya Otel'de gerçekleşen Real Madrid Futbol Okulu'na konuk olacak.

Real Madrid altyapısında yetişip dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Iker Casillas, Antalya Belek'teki Regnum Carya Otel'de gerçekleşen Real Madrid Futbol Okulu'na konuk olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Milli Takımı'nda en çok forma giyen kaleci unvanına sahip olan 41 yaşındaki Casillas, tecrübelerini Real Madrid Futbol Okulu'ndaki eğitimler kapsamında çocuklara aktaracak. Eski kaleci Casillas daha önce Christian Seedorf ve Nuri Şahin gibi başarılı futbolcuları konuk eden Real Madrid Futbol Okulu'na, 26 Temmuz Salı günü konuk olacak.

Belek'teki Regnum Carya Otel'de 5 yıldır gerçekleşen Real Madrid Futbol Okulu'nda tatil yapan ailelerin çocuklarına Real Madrid Vakfı'ndan gelen eğitmenler eşliğinde Real Madrid disiplini baz alınarak eğitimler veriliyor.

- Serik
YORUMLAR
500
Isparta 32 Spor'da yeni yönetim görev dağılımını yaptı Isparta 32 Spor'da yeni yönetim görev dağılımını yaptı Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 11 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 11 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı
Kaynak: DHA

Iker Casillas, Real Madrid, Casillas, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Iker Casillas, eğitim için Antalya'daki Real Madrid Futbol Okulu'na gelecek - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:03 Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Jeremain Lens, İtalya'nın 3. ligine gidiyor
16:02 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yarışmacının Türk askerleriyle ilgili anısı Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandırdı
16:00 Türkiye'de köyün arkasındaki tüyler ürpertici videoyu çeken genç ilk kez konuştu: Kesinlikle montaj değil
15:47 Buğday fiyatlarının tavan yaptığı şu günlerde buğday yüklü koca kamyon alev alev yandı
15:33 Tarkan "Yap Bir Güzellik" isimli yeni şarkısını yayınladı, dinleyiciler ikiye bölündü
15:31 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek açılışında hükümete yüklendi: Ciddi bir yönetim krizi yaşıyoruz
15:29 Sakarya'daki ürkütücü köye giden gen kız, sabah uyandığında ayağına kına yakıldığını fark edince büyük panik yaşadı
15:27 Futbolcu Jose Sosa'nın eski eşi Caro Alurralde: Çocuğum kaçırıldı, yardım edin
15:19 Sokak kedisi, yavrularını korumak için evcil köpeğin saldırısını püskürttü! Öfkeli anne, Karamel'in kucağına atladığı sahibini yaraladı
14:57 Rusya, imzaladığı anlaşmanın üzerinden 24 saat geçmeden Odesa Limanı'nı vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 16:15:12. #1.12#
SON DAKİKA: Iker Casillas, eğitim için Antalya'daki Real Madrid Futbol Okulu'na gelecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement