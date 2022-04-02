Beşiktaş önümüzdeki sezon şampiyonluğu kaptırmamak için kolları sıvadı. Kara Kartal'ın Lille'den ayrılacak olan Burak Yılmaz'la prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi. Burak'ın mukavelesi 1+1 yıllık.
Burak Yılmaz'ın sezonluk ücretinin 15 milyon lira olduğu aktarıldı. Milli formayı bırakan Burak, Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayarak futbola veda etmek istiyor.
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı sembolik bir bonservise Beşiktaş'a vermeye hazır. Ozan'ın önündeki tek engel Watford. Watford mucize eseri kümede kalmayı başarırsa Ozan, İngiltere'ye dönecek. Ancak Watford'un ligde kalma ihtimali çok zayıf. Fenerbahçe'nin gidişine izin verdiği Ozan da Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor.
Beşiktaş'ın Ozan'a 17 milyon lira civarında senelik ücret önerdiği öğrenildi. Ozan'ın menajerleri ise bonuslarla birlikte bu ücreti 20 milyon liranın üzerine çıkarmaya çalışıyor. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon Burak Yılmaz ve Ozan Tufan Beşiktaş'ın başarısı için ter dökecek.
Son Dakika › Spor › İki genç oyuncu da Beşiktaş yolcusu: Burak Yılmaz ve Ozan Tufan büyük ihtimalle gelecek yıl siyah beyazlı formayı giyecek - Son Dakika