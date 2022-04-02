İki genç oyuncu da Beşiktaş yolcusu: Burak Yılmaz ve Ozan Tufan büyük ihtimalle gelecek yıl siyah beyazlı formayı giyecek - Son Dakika
Üye Girişi

İki genç oyuncu da Beşiktaş yolcusu: Burak Yılmaz ve Ozan Tufan büyük ihtimalle gelecek yıl siyah beyazlı formayı giyecek

02.04.2022 13:01
İki genç oyuncu da Beşiktaş yolcusu: Burak Yılmaz ve Ozan Tufan büyük ihtimalle gelecek yıl siyah beyazlı formayı giyecek

Beşiktaş; Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak için kollarını sıvadı. Yılmaz ile prensipte anlaşmaya varılırken, Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Ozan Tufan'ın da Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

Beşiktaş önümüzdeki sezon şampiyonluğu kaptırmamak için kolları sıvadı. Kara Kartal'ın Lille'den ayrılacak olan Burak Yılmaz'la prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi. Burak'ın mukavelesi 1+1 yıllık.

Alacakları ücretler bile belli! Burak Yılmaz ve Ozan Tufan, artık Beşiktaş'ın oyuncusu

15 MİLYON LİRA

Burak Yılmaz'ın sezonluk ücretinin 15 milyon lira olduğu aktarıldı. Milli formayı bırakan Burak, Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayarak futbola veda etmek istiyor.

Alacakları ücretler bile belli! Burak Yılmaz ve Ozan Tufan, artık Beşiktaş'ın oyuncusu

OZAN'DAN YEŞİL IŞIK

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı sembolik bir bonservise Beşiktaş'a vermeye hazır. Ozan'ın önündeki tek engel Watford. Watford mucize eseri kümede kalmayı başarırsa Ozan, İngiltere'ye dönecek. Ancak Watford'un ligde kalma ihtimali çok zayıf. Fenerbahçe'nin gidişine izin verdiği Ozan da Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor.

BONUS PAZARLIĞI

Beşiktaş'ın Ozan'a 17 milyon lira civarında senelik ücret önerdiği öğrenildi. Ozan'ın menajerleri ise bonuslarla birlikte bu ücreti 20 milyon liranın üzerine çıkarmaya çalışıyor. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon Burak Yılmaz ve Ozan Tufan Beşiktaş'ın başarısı için ter dökecek.

YORUMLAR
500
Herkes Burak Yılmaz'ın Süper Lig'e döneceğini beklerken, o astronomik teklifle ABD yolcusu Herkes Burak Yılmaz'ın Süper Lig'e döneceğini beklerken, o astronomik teklifle ABD yolcusu Fenerbahçe bütün ipleri kopardı! Ozan Tufan'ın yeni sezonda Beşiktaş'a gideceği konuşuluyor Fenerbahçe bütün ipleri kopardı! Ozan Tufan'ın yeni sezonda Beşiktaş'a gideceği konuşuluyor

Burak Yılmaz, Fenerbahçe, Ozan Tufan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İki genç oyuncu da Beşiktaş yolcusu: Burak Yılmaz ve Ozan Tufan büyük ihtimalle gelecek yıl siyah beyazlı formayı giyecek - Son Dakika


Son Dakika
13:07 MetroPOLL anketinde AK Parti yükselişte ama MHP yüzde 7'ye bile ulaşamıyor!
13:04 Putin'in serveti ortaya saçıldı! Servetinde yok yok: Jetler, villalar, lüks arabalar, paha biçilmez saatler, altın kaplama tuvaletler...
13:01 İki genç oyuncu da Beşiktaş yolcusu: Burak Yılmaz ve Ozan Tufan büyük ihtimalle gelecek yıl siyah beyazlı formayı giyecek
12:37 Eski eşi karısının soyadını alınca, oğlunun soyadı da değişmişti: Hemşire anne azmetti ve oğluna kendi soyadını verdi
12:16 Arkadaşını silahla vurduktan sonra hastaneye bıraktı, sonra da "veresiye bedel ödedim" diye paylaşım yaptı
12:13 Neye niyet neye kısmet: Karı koca kavgasını ayırmak için gittiler, asıl dayağı kendileri yediler
12:11 Chris Rock'ı Tokatlayan Will Smith, akademi üyeliğinden istifa etti
12:10 Biden'dan kritik hamle! Savaşın seyri değişebilir: Ukraynalılara, Sovyet yapımı tanklar gidiyor
12:07 Milli sporcu Sümeyye Boyacı bir kez daha ülkemizi gururlandırdı: Hem altın madalya kazandı hem rekor kırdı
12:01 Milyarderler liginde bir Türk: Uğur Şahin dünyanın en zengin 323. kişisi! 7,6 milyar dolar serveti var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 13:17:22. #1.12#
SON DAKİKA: İki genç oyuncu da Beşiktaş yolcusu: Burak Yılmaz ve Ozan Tufan büyük ihtimalle gelecek yıl siyah beyazlı formayı giyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement