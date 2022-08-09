Avrupa şampiyonu boksör, Türk menajere emanet - Son Dakika
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Avrupa şampiyonu boksör, Türk menajere emanet

09.08.2022 21:02
Avrupa şampiyonu boksör, Türk menajere emanet

İki kez Avrupa ve iki kez de Almanya profesyonel boks şampiyonu olan genç yetenek süper orta sıklet Uwel Hernandez, başarılı menajer Deniz Gemici Serrano ile sözleşmeye imza attı.

İki kez Avrupa ve iki kez de Almanya profesyonel boks şampiyonu olan genç yetenek süper orta sıklet Uwel Hernandez, başarılı menajer Deniz Gemici Serrano ile sözleşmeye imza attı.

Süper orta sıklette fırtınalar estiren Kübalı Uwel Hernandez, dünya sıralamasında hızla yükselirken, geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Wuppertal kentinde kazandığı son maçın ardından dünya sıralamasında ilk 15'e doğru hızla yürüyor. Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan ile aynı ekipte yer alan sporcunun çocukluğu da Türklerin arasında geçmiş. Her fırsatta Türkiye'yi çok sevdiğini vurgulayan Uwel Hernandez, arkadaşlarından Türkçe kelimeler de öğreniyor. Sık sık Türkiye'ye tatile giden sporcu özellikle Antalya'ya hayran kaldığını her fırsatta vurguluyor.

"Uwel, dünya şampiyonu olacak kapasiteye sahip"

Muhammed Ali ve Mike Tyson gibi dünya devlerinin maçlar yaptığı WBA boks federasyonunda Avrupa şampiyonluk kemerini elinde bulunduran sporcunun hedefi ise dünya şampiyonluğu. Ringstars Menecment profesyonel boks menajerlik şirketinin patronu Deniz Gemici Serrano, sporcusunda büyük potansiyel gördüğünü belirterek, "Uwel Hernandez, 2019 yılında Almanya Boks Federasyonu'nun organizasyonunda Almanya şampiyonluğunu elde ederek, bunu iki kez kazanıyor. Ardından 2022 yılında IBO ve yine aynı yıl WBA Avrupa şampiyonluk kemerini kazandı. Uwel Hernandez, dünya şampiyonu olabilecek kapasiteye sahip olan elit bir boksördür. Onu dünya şampiyonu yapmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Fırat Arslan, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa şampiyonu boksör, Türk menajere emanet - Son Dakika

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