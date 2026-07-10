İki Meslek, Tek Disiplin: Hemşire ve Hakem Taner Çıracı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan 33 yaşındaki hemşire Taner Çıracı, sağlık sektöründeki yoğun çalışma temposunu futbol hakemliğiyle birleştirerek iki farklı alanda özveriyle görev yapıyor.

Yaklaşık 12 yıldır hastanede hemşire olarak çalışan Çıracı, bir yandan hastaların tedavi süreçlerinde diğer yandan futbol sahalarında klasman yardımcı hakemi olarak müsabakalarda yer alıyor.

Sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için nöbet usulü çalışan Çıracı, gece gündüz demeden hastaların yanında bulunuyor.

Mesaisinin ardından spor tutkusunun peşinden sahalara çıkan Çıracı, haftanın belirli günlerinde antrenman yaparak fiziksel performansını koruyor.

Bölgesel ligler ve amatör müsabakalarda görev alan Çıracı, maçlarda kritik pozisyonları yakından takip ediyor.

2019 yılında aday hakem olarak başladığı kariyerinde 2021'de il hakemi, 2025'te bölgesel hakem ünvanını alan Çıracı, bu yıl da klasman yardımcı hakemi olarak görev yapmaya başladı.

Hastanedeki yoğun mesaisinin ardından yeşil sahalarda düdük çalan Çıracı, iki mesleği de aynı disiplin ve özveriyle sürdürüyor.

"Bir insanın hayatına dokunabilmek manevi tatmin sağlıyor"

Çıracı, AA muhabirine, hem sağlık çalışanı hem de hakem olmanın yüksek disiplin gerektirdiğini söyledi.

Hemşireliğin insan hayatına doğrudan dokunan özel bir meslek olduğunu belirten Çıracı, "Hemşirelik hem çok zor hem de çok güzel bir meslek. İnsan hayatına dokunuyoruz. Çok genç yaşlardan beri çalışıyorum. Nöbetlerimiz oluyor, zaman zaman uykusuz kalıyoruz. Bayramlarda, resmi tatillerde ve özel günlerde görev yapmak zorunda kalabiliyoruz. Yorulduğumuz ve zorlandığımız zamanlar oluyor ancak günün sonunda bir insanın hayatına dokunabilmek, onun duasını almak büyük bir manevi tatmin sağlıyor." dedi.

İki görevin de dikkat, sorumluluk ve insan ilişkileri açısından benzer yönlerinin bulunduğunu ifade eden Çıracı, her iki mesleği de severek yaptığını dile getirdi.

Hakemliğin de ciddi fedakarlık gerektirdiğini vurgulayan Çıracı, şunları kaydetti:

"Hakemlik, büyük özveri isteyen bir iş. Sahada yüzlerce hatta binlerce kişinin tepkisine maruz kalabiliyoruz. Futbolcuların, teknik ekiplerin ve taraftarların baskısı altında doğru karar vermek zorundayız. Hakemlik sayesinde stres altında karar verebilme ve insan yönetimi becerilerim gelişti. Bu deneyimler, sağlık sektöründeki görevime de katkı sağlıyor."

Sahada verilen kararların maçın sonucunu ve sezonun gidişatını etkileyebildiğini belirten Çıracı, hem hemşirelikte hem de hakemlikte sorumluluğunun bilinciyle hareket ettiğini sözlerine ekledi.