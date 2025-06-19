İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Teknolojiyi Abartma Geleceğini Karartma-2' projesi çerçevesinde düzenlenen voleybol turnuvası tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen voleybol turnuvası, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ın katılımıyla başladı. Toplam 5 gün süreyle devam eden 16 müsabakalı voleybol turnuvası sonucunda TOKİ Şehit Savaş Kubaş Anadolu Lisesi şampiyon olurken, Hüseyin Erçelebi Anadolu Lisesi 2'ncilik ve Salih Zeki Anadolu Lisesi 3'üncülük elde etti. Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere kupa ve madalya takdim edildi. Ayrıca, müsabakalar esnasında görev alan hakemlere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü anısına hediyeler verildi. - ESKİŞEHİR