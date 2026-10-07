İlaçla aldığı kiloları tekvandoyla veren Elifnaz, 2028 Olimpiyatları\'na hazırlanıyor

Geçirdiği hastalık sonrası kullandığı ilaçlar nedeniyle aldığı kiloları vermek için başladığı tekvandoda Avrupa şampiyonluğuna ulaşan 18 yaşındaki Elifnaz Köseoğlu, olimpiyatlara katılabilmek için sıkı çalışıyor.

Çocuk yaşta geçirdiği organ rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Elifnaz Köseoğlu, 2017'de kullandığı ilaçların etkisiyle kilo aldı.

Sağlığına yeniden kavuşmak ve aldığı kiloları vermek amacıyla spor yapmak isteyen Elifnaz'ın hayatında, arkadaşını izlemeye gittiği tekvando antrenmanları dönüm noktası oldu.

Antrenör Ege Gezgin'in yönlendirmesiyle 2018'de antrenmanlara başlayan başarılı sporcu, ilk dönemlerde rakipleriyle karşılaşmaktan çekindi.

Tekvandoda teknik hareketlerin sergilendiği "poomsae" dalında yarışmak isteyen Elifnaz Köseoğlu, antrenörünün desteğiyle müsabakaların yapıldığı "kyorugi" dalına yöneldi.

Zamanla korkularını yenerek özgüven kazanan kadın sporcu, 2022'de katıldığı ilk ulusal müsabakada Türkiye şampiyonu oldu.

Geçen yıl İsviçre'nin Aigle kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Elifnaz Köseoğlu, kadınlar +68 kiloda şampiyonluğa ulaşarak altın madalyaya uzandı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor sporcusu Elifnaz, şimdi ise 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılıp Türk bayrağını dalgalandırmak için antrenmanlarını sürdürüyor.

"Dövüşmekten korkardım"

Elifnaz Köseoğlu, AA muhabirine, tekvandoya başladığı dönemde sağlık sorunları ve aldığı kilolar dolayısıyla psikolojik açıdan zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Başlangıçta müsabakalara katılmayı düşünmediğini dile getiren milli tekvandocu, "Haplardan, ilaçlardan dolayı çok fazla kilo almıştım. O sebeple bu kiloları verebilmek için spora başladım. Çok korkak birisiydim. Dövüşmekten korkardım. Bu spora başladığımda da dövüşmekten çok korkuyordum. Hatta dövüşmek istemiyordum, 'Asla dövüşmem' diyordum. Antrenörüm yeri geldi benimle konuşarak bana bu sporu sevdirdi, bana dövüşmeyi sevdirdi." dedi.

Elifnaz, yaşadığı ilk şampiyonluğu unutamadığını ifade ederek şunları kaydetti:

"İlk başarımı 2022 yılında Türkiye şampiyonu olarak aldım. İlk başarımın Türkiye şampiyonluğu olması beni ayrı mutlu etmişti. Çok heyecanlıydım, aynı zamanda stresliydim. Türkiye şampiyonu olduğumda bana hayal gibi gelmişti. Asla yapamayacağım bir şey gibi gelmişti. 'Bu duyguyu bir kere yaşadıktan sonra sürekli yaşamalıyım, sürekli şampiyon olmalıyım' diye düşündüm. O duygu, o hırs antrenörümle birlikte beni buraya getirdi."

Avrupa şampiyonluğunun ardından hedeflerini büyüttüğünü belirten başarılı sporcu, uluslararası turnuvalarda olimpiyat yolunda puan kazanmak için mücadele edeceğini vurgulayarak "2025 yılında Avrupa şampiyonu oldum. 2026 yılında neden bir daha Avrupa şampiyonu olmayayım? 2028 yılında neden olimpiyatlarda yarışmayayım? Her sporcu gibi hayalim en zirve, Türk bayrağını her zaman en güzel yerlerde dalgalandırabilmek. Bu hedeflerimiz için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Antrenör Ege Gezgin de olimpiyat hedefi doğrultusunda çalıştıklarını vurgulayarak "Şu an bu yolda ilerliyor, gayet de iyi gidiyor. Biz bu işi daha üst seviyelere taşımak istiyoruz. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ederiz." dedi.

Kulüp Başkanı Polat Bora Mersin ise Elifnaz'ın başarılarını artırması için desteklerini sürdürdüklerini söyledi.