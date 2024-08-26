İlhan Palut: 'Çok kötü bir akşam yaşadık' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İlhan Palut: 'Çok kötü bir akşam yaşadık'

Geniş Video İzle

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup oldukları maçın ardından, 'Çok kötü bir akşam yaşadık' dedi.

26.08.2024 02:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- İlhan Palut: "Çok kötü bir akşam yaşadık"

RİZE - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup oldukları maçın ardından, "Çok kötü bir akşam yaşadık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Fenerbahçe etkili oldu mu oldu. Sonuçta iyi bir takım ama bizde karşılık verdik. Başabaş giden bir oyundu. Ondan sonra 12 dakika içerisinde 4 gol yedik ve ondan sonrası başka bir hikaye. Gol ve goller yiyebiliriz ama bu kadar kırılgan olmamamız gerekiyor. Futbol bir disiplin oyunu. Önde olabiliriz, geride olabiliriz ama disiplini sürdürmemiz gerekiyordu. Çok kırılgan davrandık. 53. dakikaya kadar ben takımımın gösterdiği performanstan memnunum. Ondan sonrası bizim için izahı yapılamaz bir görüntüydü. Bu bizi yolumuzdan geri çevirmeyecek. Her şeyi hatalı mı yapıyoruz diye endişeye kapılmayacağız. Biz iyi bir takımız ve iyi bir yoldayız. Çok kötü bir akşam yaşadık. Toparlanacağız ve bu akşamı unutturacağız. Oyuncularıma geçmiş olsun diyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. İyi bir Rizespor seyretmek için gelmişlerdi ama karşılığını gerçekten veremedik. Maçı gerçekten çok erken kaybettik. Onlardan özür diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

İlhan Palut, Fenerbahçe, Rizespor, Rizespor, Spor, Rize, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İlhan Palut: 'Çok kötü bir akşam yaşadık' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:49 Son 24 saatte 2’si çocuk 4 kişi boğularak can verdi Son 24 saatte 2'si çocuk 4 kişi boğularak can verdi
00:29 Balıkesir’de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü Balıkesir'de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü
22:47 Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz
22:17 Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin’e mi ait Analiz sonuçları ortaya çıktı Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin'e mi ait? Analiz sonuçları ortaya çıktı
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
12:37 26 şehidimizin kanı yerde kalmadı ’Tekin Guyi’ artık hayatta değil 26 şehidimizin kanı yerde kalmadı! 'Tekin Guyi' artık hayatta değil
12:25 1 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor 1 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu! Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor
11:49 Yürüyerek girdiği hastaneden tabutta çıktı Genç kızdan geriye doktoruyla çektiği video kaldı Yürüyerek girdiği hastaneden tabutta çıktı! Genç kızdan geriye doktoruyla çektiği video kaldı
11:49 FETÖ firarisi Hakan Şükür’ün yeni taktiği Trollük yaparak vatandaşı çarpıyor FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün yeni taktiği! Trollük yaparak vatandaşı çarpıyor
11:47 Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı
11:47 Hizbullah’ın Mossad’ı vuracağını öğrenen Netanyahu, operasyon için hemen düğmeye basmış Hizbullah'ın Mossad'ı vuracağını öğrenen Netanyahu, operasyon için hemen düğmeye basmış
11:26 Kira geliri beyannamesi vermeyen 700 bin mükellefe ceza yolda Kira geliri beyannamesi vermeyen 700 bin mükellefe ceza yolda
11:24 CHP’li başkanın eşi, kendini çiftçi olarak tanıtıp Özgür Özel’e dert yandı CHP'li başkanın eşi, kendini çiftçi olarak tanıtıp Özgür Özel'e dert yandı
10:56 Zavallı eşeğin telef olduğu anların görüntüsü izleyenleri kahretti Zavallı eşeğin telef olduğu anların görüntüsü izleyenleri kahretti
10:35 Estetik doktoru paylaştı Meral Akşener, sosyal medyada reklam yüzü oldu Estetik doktoru paylaştı! Meral Akşener, sosyal medyada reklam yüzü oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 04:27:52. #1.11#
SON DAKİKA: İlhan Palut: 'Çok kötü bir akşam yaşadık' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement