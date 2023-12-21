- İlhan Palut: "İyi bir periyot yakalamıştık ve bunu sürdürmek istiyorduk"

RİZE - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Pendikspor maçının ardından, "İyi bir periyot yakalamıştık ve puan anlamında bunu sürdürmek istiyorduk" dedi.

Trendyol Süper Ligin 17. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Pendikspor'u 5-1 mağlup etti. Maçın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, basın toplantısında konuştu. Palut, "İyi bir periyot yakalamıştık ve puan anlamında bunu sürdürmek istiyorduk. Bu yüzden de iç sahada kazanmak istiyorduk. Pendikspor'un özellikle geçişlerde tehlikeli bir takım olduğunu ve çok dikkat etmemiz gerektiğini de konuşmuştuk. Nitekim maçın hemen başlarında kaybettiğimiz bir top sonrası gol yedik. Aslında rakip takım adına beklediğimiz bir opsiyondu ama top kaybı biraz beklemediğimiz bölgede oldu. Sonrasında maç bizim için daha tehlikeli bir hal aldı. Çünkü kendi sahamızda yenik duruma düştük. Oyunu biraz daha forsa etmek zorunluluğu doğdu. Zaten iyi bir geçiş takımı olan rakibimizin de etkili olabileceği alanlar oluşabilirdi. Fakat 1-1'lik eşitliği çok çabuk yakalamamız, maçı dengede götürmemiz adına son derece kritikti. Daha sonra oyunun hep genel hakimiydik zaten. İlk yarının sonlarında bulduğumuz 2 gol bizi skor manasında ikinci yarıya nefes alarak götürdü. İkinci yarı şöyle konuştuk devam etmeliyiz, mücadele etmeliyiz, rakibi oyuna ortak etmemeliyiz, coşkuyu korumalıyız. Burada da hemen 2 gol daha bulduk. Rakip de hemen üstüne 10 kişi kalınca düşük bir tempoda biten bir karşılaşma oldu. Genel manada bizim için özellikle rakip 10 kişi kalan kadar istediklerimizi yapabildiğimiz bir oyundu" ifadelerini kullandı.