İlhan Palut: Kötü bir sonuç aldık - Son Dakika
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İlhan Palut: Kötü bir sonuç aldık

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Sivasspor yenilgisinin ardından kötü gidişatlarından yakındı.

02.11.2024 18:20
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- İlhan Palut: "Kötü bir sonuç aldık"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut:

"Sivasspor enteresan bir takım"

"İyi gitmiyoruz"

SİVAS - Çaykur Rizespor Teknik Direktör İlhan Palut, Sivasspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Daha fazla pozisyon yakalamamız gerekiyordu. Bir istikrar yakalamak istiyorduk ama kötü bir sonuç aldık. İyi gitmiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Bundan önce 2 maçlık nefes almışlığımız vardı, bunu sürdürmek istiyorduk. Bu deplasmanın zor olacağını biliyorduk, bunu da maçtan önce söylemiştim. Sivasspor enteresan bir takım diye de söylemiştim. Son derece kontrolümüzde başlayan bir maçtı. Pozisyonlarımız vardı, belki skoru artırabilirdik. 2. yarı 2 gol yedik. En azından beraberliğe getirecek skoru bulamadık. Daha fazla pozisyon yakalamamız gerekiyordu. Bir istikrar yakalamak istiyorduk ama kötü bir sonuç aldık. İyi gitmiyoruz. Yarından itibaren Trabzonspor maçına hazırlanmaya başlayacağız. Sivasspor'da tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İlhan Palut: Kötü bir sonuç aldık - Son Dakika

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