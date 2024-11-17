İlhan Palut Pazarspor Maçını İzledi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ve beraberindeki heyet Pazarspor-Osmaniyespor maçını tribünden izledi.
TFF 3. Lig'in 11. haftasında Pazarspor sahasında ağırladığı Osmaniyespor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmayı milli arada olan Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü İlhan Palut, antrenör Osman Demir, Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Muhittin Sandıkçı da tribünden izledi. Çaykur Rizespor ekibi karşılaşmanın ardından takımı ve Pazarspor Teknik Direktörü Ramazan Öztürk'ü tebrik etti. - RİZE
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