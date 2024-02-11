İlhan Palut: 'Sivas maçını kaybetmemeliydik' - Son Dakika
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Spor

İlhan Palut: 'Sivas maçını kaybetmemeliydik'

İlhan Palut: \'Sivas maçını kaybetmemeliydik\'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Sivasspor deplasmanından puansız ayrıldıkları maçın ardından, 'Futbol böyle bir oyun. İstatistiklerin kazandığı oyun değil. Bizim bu maçı kaybetmememiz gerekiyordu. Sivasspor'u tebrik ediyorum' dedi. Palut, oyuncularına daha iyi olmaları gerektiğini söyledi.

11.02.2024 20:11  Güncelleme: 20:16
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- İlhan Palut: "Sivas maçını kaybetmemeliydik"

Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut:

" Sivasspor'un sıfır pozisyonu vardı"

"Oyuncularıma söyleyecek bir şey yok"

SİVAS - Sivasspor deplasmanından puansız ayrılan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İlhan Palut, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Futbol böyle bir oyun. İstatistiklerin kazandığı oyun değil. Bizim bu maçı kaybetmememiz gerekiyordu. Sivasspor'u tebrik ediyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor deplasmanından 1-0 yenilgiyle ayrılan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İlhan Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Palut, "Maça baktığımız zaman oyuncularıma pek diyecek bir şey yok. 5'li defansa karşı pozisyon bulma opsiyonlarımızı sahada kullandık. Son dakikalara Hakan Arslan'ın pozisyonu hariç sıfır pozisyonu vardı Sivasspor'un. Rizespor'un ise sayısız pozisyonu vardı. Daha becerikli olacağız, daha çok çalışacağız. Futbol böyle bir oyun. İstatistiklerin kazandığı oyun değil. Bizim bu maçı kaybetmememiz gerekiyordu. Sivasspor'u tebrik ediyorum. Oyuncularıma söyleyeceğim bir şey yok. Daha iyi olmalıyız. Sıralama işlerini unutup puan işlerine dönmeliyiz, bu bize futbolun verdiği bir mesaj" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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