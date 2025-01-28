İlhan Palut: Takıma Baştan Yapacak Şansımız Yok - Son Dakika
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İlhan Palut: Takıma Baştan Yapacak Şansımız Yok

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, takımın mevcut durumuna göre değişiklikler yapacaklarını belirtti.

28.01.2025 19:21
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- İlhan Palut: "Her şeyi sil baştan yapabileceğimiz bir takımımız yok"

RİZE - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, takımın mevcut durumu ve maç performansına göre değişiklikler yaptıklarını söyleyerek, "Her şeyi de sil baştan yapabileceğimiz bir takımımız yok. Elimizdeki oyuncular ve özellikleri belli" dedi.

Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Hafta sonu da yine bir deplasman, zor bir deplasman. Fenerbahçe maçına gideceğiz. Hafta içi hazırlanacağız, çalışmalarımızı yapacağız ve çıkıp oynayacağız. Taraftara da söyleyeceğim aynı, hafta içi çalışacağız, hafta sonu Fenerbahçe maçında sahaya çıkıp oynayacağız" ifadelerini kullandı.

"Elimizdeki oyuncular ve özellikleri belli"

Takımda çok değişiklik yapma şanslarının olmadığına dikkat çeken İlhan Palut, "Tabii ki takımın mevcut durumuna göre, son maç performanslarına göre bazı değişiklikler düşünüyoruz. Bu sadece oyuncu anlamında olmuyor, antrenman şekilleri anlamında, antrenman yoğunluğu anlamında, defansif sıkıntılar yaşadığımız anlarda daha çok defansif antrenmanlar, gol bölgesinde kısırlık hissettiğimiz anlarda belki yoğunlaştığımız yerler orası olabiliyor. Ama her şeyi de sil baştan yapabileceğimiz bir takımımız yok. Elimizdeki oyuncular ve özellikleri belli. 'Burası kötü gidiyor, haydi her şeyi yeniden yapalım. Siz geride kalın hepiniz, yeni arkadaşların hepsi girsin içeriye' gibi bir lüksümüz de yok. Özetle; kötü giden periyotlarda saptamalarımız neyse biz buna yönelik çalışmalar yapıyoruz. Dönem dönem teknik adamın da antrenman içerisindeki tavrı duruma göre değişebiliyor. Bazen daha sert oluyorsunuz, bazen oyuncuların belki zaten yoğun baskı altındalar onlara daha yakın, daha ikili ilişkileri yükselterek devam ediyorsunuz. Çalışmalarımızda mod değişebiliyor" şeklinde konuştu.

"Aramızdan ayrılacak oyuncular bizim beklediğimiz sayıdan daha fazla olabilir"

Transfer noktasında kanat oyuncusu arayışı içerisinde olduklarını dile getiren Palut, "Samet'i transfer ettik. Bir de hücum bölgesine transfer yapmak istiyoruz. Daha çok hücumun neresi diye soracak olursanız; kanat oynayabilecek, belki dönem dönemde 10 numarada görev yapabilecek bir oyuncu profili arıyoruz. Bir ofansif oyuncu aldığımız zaman hücumu değişik lokasyonlarda şekillendirebileceğiz. Şu an için ana hedefimiz bir kanat oyuncusuyla takımımızı desteklemek. Tabii ki transfer bir süreç, ihtiyaçlarımız belirebilir yeniden. İhtiyaçlarımızı biliyoruz ama bu transfer dönemi varken, bunu da halledelim diyebiliriz. Belki de aramızdan ayrılacak oyuncular bizim beklediğimiz sayıdan daha fazla olabilir ve bu noktada da burayı telafi etme adına transfer yapabiliriz" diyekonuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İlhan Palut: Takıma Baştan Yapacak Şansımız Yok - Son Dakika

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