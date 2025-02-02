İlhan Palut'tan Fenerbahçe Maçı Değerlendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İlhan Palut'tan Fenerbahçe Maçı Değerlendirmesi

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe maçının kendileri için bir mihenk taşı olduğunu belirtti.

02.02.2025 22:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe maçıyla ilgili, "Bizim için aslolan istikrarı yakalamak. Bu oyun bizim için bir mihenk taşı olmalı. Bu mücadeleyi her rakibe karşı göstermeliyiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Hafta içi iyi hazırlandık. Fenerbahçe'nin değişik pozisyonlarla başlayabileceği oyundu. Çeşitli opsiyonlarına çalıştık. Yaptığı transferlerle beraber hangi oyuncularla başlayacağı tahmini kolay bir maç değildi. Maç planımıza uygun oynandı. Kazandığımız topların değerini çok iyi bildik. 2 gol attık. Attırabileceğimiz pozisyon vardı. Belki 3'ü bulabilirdik. Hem penaltı olan pozisyon hem 10 kişi bırakan pozisyon. İkinci yarı başlangıcında en kötü senaryoydu. Çok fazla atak girişimi yapabileceğimizi tahmin ettim. 4-5 dizilişi ile Fenerbahçe'yi karşıladık. Dzeko, Nesyri gibi, sonradan giren Tadic gibi oyuncularla etkili olabilirlerdi. Tam oyuncu değiştirirken 9 kişi kalarak işimiz zorlaştı. 5-3 dizilişini oyunculara geçiremeden 3. golü yedik. Fenerbahçe'nin direkten dönen topları vardı ki bunlar da gayet normal. 3-2 olduktan sonra takımın acaba 1 gol atabilir miyim diye saldırması, kaleci hariç 8 kişi ile puana zorlamamız pozitif görüntülerdi. Oyuncularımı kutluyorum. 11-11 iken de 10-11 iken de ne dediysem onu yaptılar. Bizim için aslolan istikrarı yakalamak. Bu oyun bizim için bir mihenk taşı olmalı. Bu mücadeleyi her rakibe karşı göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Hakem çok cesurdu"

Maçın hakemi Burak Pakkan'ın performansıyla ilgili de konuşan Palut, "Süper Lig maçlarının hepsine saygı duyuyoruz. Geç başlatmak gibi tarzımız olamaz. Hakem, cesurdu. Çok cesurdu. Bir büyük bir maç daha yönetmesi garanti" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İlhan Palut, Fenerbahçe, Rizespor, Rizespor, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlhan Palut'tan Fenerbahçe Maçı Değerlendirmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:21 Ege Denizi’nde 48 saatte 200’ün üzerinde deprem Ege Denizi'nde 48 saatte 200'ün üzerinde deprem
22:08 Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı
21:21 İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayıp ’hodri meydan’ dedi İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayıp 'hodri meydan' dedi
20:47 Putin’den Trump’a övgü dolu sözler: Hepsi sahibinin ayaklarına çöküp kuyruklarını sallayacak Putin'den Trump'a övgü dolu sözler: Hepsi sahibinin ayaklarına çöküp kuyruklarını sallayacak
19:17 Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı
15:56 5 gollü maçın kazananı Antalyaspor 5 gollü maçın kazananı Antalyaspor
15:46 İbrahim Tatlıses’in davulcusu Ahmet İzgi, son yolculuğuna uğurlandı İbrahim Tatlıses'in davulcusu Ahmet İzgi, son yolculuğuna uğurlandı
15:44 Motosikletle seyir halindeyken husumetlisine kurşun yağdırdı Motosikletle seyir halindeyken husumetlisine kurşun yağdırdı
15:36 Uzak Şehir dizisine yeni karakter geliyor Uzak Şehir dizisine yeni karakter geliyor
15:35 Kadir gecesi secde ettiği rivayet edilen dut ağacı görenleri hayrete düşürüyor Kadir gecesi secde ettiği rivayet edilen dut ağacı görenleri hayrete düşürüyor
15:27 Süper Lig devinin 3 yıldızı birden sakatlandı Süper Lig devinin 3 yıldızı birden sakatlandı
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleri CHP’nin kalesinde sarf etti: Tarihinin en perişan devrini yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleri CHP'nin kalesinde sarf etti: Tarihinin en perişan devrini yaşıyor
15:24 Türkiye’nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar
15:07 Emrah’ın serveti ve ailevi çatışmaları gündemde: 300 tapu, milyonluk gelir ve paylaşım krizi Emrah'ın serveti ve ailevi çatışmaları gündemde: 300 tapu, milyonluk gelir ve paylaşım krizi
15:02 Araç sahipleri çok sevinecek yüzde 70 daha ucuza yakıt Araç sahipleri çok sevinecek! yüzde 70 daha ucuza yakıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 23:25:40. #1.13#
SON DAKİKA: İlhan Palut'tan Fenerbahçe Maçı Değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.