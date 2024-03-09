"Hakem konuşmaya yüzünüz olmuyor" diyen İlhan Palut\'tan maç sonuna damga vuran sözler

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 6-2 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Maç hakkında konuşan Palut, "Savunma anlamında hiç iyi günümüzde değildik. Çok kötü günümüzdeydik. Ofansif anlamda bir şeyler yapmaya çalıştık, direndik. Böyle kötü deplasmanda böyle kötü defans yaparsanız, belki böyle kötü skor olmaz ama yenilirsiniz. Gelen topların birçoğunun gol olması, hak ettiğimiz yenilgiyi daha ağır bir hale getirdi. Toparlanacağız ve daha iyisini yapmaya çalışacağız. Yediğimiz ilk gole kadar dengeli bir maçtı. 2-0'dan sonra oyuna tutunmaya çalıştığımız anlarda golü bulduk. 'Acaba oyuna tutunabilir miyiz, yeniden maça dahil olabilir miyiz?' dediğimiz anlarda gol yemeye devam ettik. Hem 2-1'den sonra hem de 4-2'den sonra Galatasaray bize umutlanma şansı bile vermedi. Topun arkasında savunma yaparken iyi değildik. Kaybettiğimiz toplar sonrası dönüşlerde kritik müdahalelerle atakları sonlandırma anlamında da iyi savunma yapamadık. Top bizdeyken üretmeye çalıştık, pozisyonlara girdik. Ancak çok kötü defans yaptık. Böyle bir deplasmanda bu kadar kötü defans yapınca yenilgi kaçınılmaz olur. Bunun üzerine kalemize gelen topların büyük yüzdesi gol olunca da bu mağlubiyet ağır bir skor halini aldı. Kötü sonuçtan dolayı camiamızdan özür diliyoruz. Kötü bir performans sergiledik. Galatasaray'ı da tebrik ediyorum" dedi.
Yeşil-mavili takımın teknik direktörü, yaptıkları hataların cezasını çektiklerini dile getirerek, "Bu kadar kötü performansımız bir şekilde futbolun kırılma anlarıyla cezalandırıldı. Oyun 6-2'yi göstermiyor ama sahada doğruları yapmayınca futbol cezayı kesiyor. Bugün başımıza bu geldi" dedi.
Skordan dolayı hakem konuşmayacağını söyleyen Palut, "6 gol yiyince hakemi konuşmaya yüzünüz olmuyor. Penaltının üzerine çok gidilecek pozisyon olmadığını düşünüyorum. Ancak ikinci gol öncesinde bence bir faul verilebilirdi. Taha'nın ayağına net bir müdahale var. Ancak öyle bir skor ortaya çıktı ki bir teknik direktör olarak, ikinci golden önce faul verilse işlerin değişebileceği konusunda emin değilim. Takımımın 100 dakikalık performansını gördüğüm zaman, 'O kırılma anıydı. Yoksa biz buradan bambaşka bir skorla evimize dönerdik.' diyemiyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › 'Hakem konuşmaya yüzünüz olmuyor' diyen İlhan Palut'tan maç sonuna damga vuran sözler - Son Dakika
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de kalan 9 haftada galibiyetlere devam ederek şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi. Buruk, Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Park'ta 6-2 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 6-2'lik Rizespor maçının ardından açıklamalar yaptı. Her haftanın daha zor geçeceğini belirten Buruk, "Galatasaray'ın hedefi her zaman şampiyon olmak. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımıyız. En çok yıldızı olan takımız. Avrupa'da kupa kazanan takımız. En çok kupası olan takımız. Birçok şeyde ilki başardık. Öncelikli hedefimiz 24. şampiyonluk. Sonraki hedefimiz 25. şampiyonluk ve 5. yıldız olacak" ifadelerini kullandı.
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 'Evinin Sultanları' adlı voleybol turnuvası düzenledi. İl genelindeki farklı yaş gruplarından kadınların katıldığı turnuvada, kadınlar hem spor yapmanın hem de sosyalleşmenin keyfini çıkardı. Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak ve Spor Şube Müdürü Turan Tunç verdi. Kadınlara karanfil dağıtarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Din, kadınların spora olan ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri için spora teşvik etmeye devam edeceklerini söyledi.
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