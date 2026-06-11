İlhan Parlak Kayserispor'un Genel Koordinatörü Oldu - Son Dakika
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İlhan Parlak Kayserispor'un Genel Koordinatörü Oldu

İlhan Parlak Kayserispor\'un Genel Koordinatörü Oldu
11.06.2026 18:28
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Kayserispor, İlhan Parlak ile 1 yıllık genel koordinatörlük anlaşması yaptığını duyurdu.

Kayserispor, İlhan Parlak'ın kulübün genel koordinatörlük görevine getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Genel Koordinatörlük görevi için eski kaptanımız İlhan Parlak ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem İlhan Parlak'a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İlhan Parlak Kayserispor'un Genel Koordinatörü Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Muammer Müslim Balıkçı Muammer Müslim Balıkçı:
    komşu ülkelerde böyle değişimler çok olmuo gibi geliyo ama neyse bizim yolumuzu tutuyoruz işte İlhan Parlak başarılar dilerim 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Genc Mehmet Genc:
    iyi güzel de insanlar bi öğrenseler de sene geçtikçe aynı hatalar tekrarlansın diye bir şey yok ama neyse biz seyirci olarak izleriz 0 0 Yanıtla
  • Esra Açılır Esra Açılır:
    ya bu işler başka ülkelerde nasıl yönetiliyo bunu merak ediyorum çünkü bizde hep böyle değişiklikler oluyo bir sürü adam gelip gidiyo hiç istikrar yok 0 0 Yanıtla
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