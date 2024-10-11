İlişki skandalı yüzünden mesleğini kaybeden Türk hakem, fenomen oldu - Son Dakika
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Spor

İlişki skandalı yüzünden mesleğini kaybeden Türk hakem, fenomen oldu

İlişki skandalı yüzünden mesleğini kaybeden Türk hakem, fenomen oldu

Cinsel ilişki videosu ortaya çıktığı için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ömür boyu men cezası alan kadın hakem Elif Kararslan, skandalın patlak vermesi sonrası kısa süre içerisinde binlerce takipçi kazandı.

11.10.2024 17:56
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Geçtiğimiz günlerde cinsel ilişki videosu ortaya çıktığı için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ömür boyu men cezası alan kadın hakem Elif Kararslan hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

HAKEMLİĞİ BİTTİ AMA FENOMEN OLDU

Hakkındaki iddiaları yalanlamasına rağmen hakemliği biten Elif Kararslan, yaşanan o olay sonrası sosyal medyada hızla takipçi kazanmaya başladı.

NE OLMUŞTU?

61 yaşındaki gözlemci Orhan Erdemir ile 24 yaşındaki hakem Elif Karaarslan'ın geçtiğimiz sezon ilişki yaşadığı video sosyal medyada yayılmıştı. Videonun ardından harekete geçen Türkiye futbol Federasyonu, iki ismi de görevinden ömür boyu men etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlişki skandalı yüzünden mesleğini kaybeden Türk hakem, fenomen oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • V. A.:
    Ovvvvpspu oldu ne fenomeni 48 3 Yanıtla
  • Ensari Alp:
    Türkiye burası fenomen olmayın yolları bile değişik 36 0 Yanıtla
  • Mert Güntürkün:
    Başarılar hak ediyor pıtırcık :) videon harikaydı adam çok mutluydu :) 23 4 Yanıtla
  • İsmail Bektaş:
    Kadın ekmeğinin peşinde 90 yaşındaki adamla olsa ne olur para para para 10 0 Yanıtla
  • yavuz d:
    izledim de adamin kafa montaj sanki ama kabul de etmis karinin tangayida siyirmis 4 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu işi güzel yapar bu tam işini bulmuş 4 0 Yanıtla
  • Sezgin Haksever:
    ülkenin özeti 2 0 Yanıtla
  • Kont Almasi:
    Olan 60 lık adama oldu... ortada kaldı .. 0 0 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    Geleceği parlak bir kadın bol para kazanır hakemliği kim ne yapsın. 0 0 Yanıtla
  • Alpaslan Dogan:
    Bunun haber değeri nedir? 0 0 Yanıtla
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