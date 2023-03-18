İlk defa mı sahaya çıktın Samatta? Santrada yaşananlar daha önce görülmedi - Son Dakika
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İlk defa mı sahaya çıktın Samatta? Santrada yaşananlar daha önce görülmedi

18.03.2023 15:21
İlk defa mı sahaya çıktın Samatta? Santrada yaşananlar daha önce görülmedi

Belçika Ligi'nde Cercle Brugge ile Genk 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin santra vuruşu esnasında yaşananlar ise herkesi kahkahaya boğdu. Fenerbahçe'den Genk'te kiralık olarak forma giyen Samatta, santra vuruşu sırasında iki defa ihlal yaptı ve rakip sahaya erken girdi. Hakemin Tanzanyalı forveti uyarması sonrası 3. denemenin ardından maç başlayabildi. Sosyal medyada gündem olan görüntülere futbolseverler, "Samatta ilk kez futbol oynayacak galiba" gibi yorumlarda bulundu.

Cercle Brugge ile Genk, Belçika Ligi'nin 30. haftasında Jan Breydelstadion'da karşı karşıya geldi. 1-1 sona eren mücadelenin başlama vuruşu sırasında yaşananlar sosyal medyada çok konuşuldu.

SAMATTA İHLAL YAPTI, MAÇ BAŞLAYAMADI

Mücadelenin başlama vuruşunda Genk'in Fenerbahçe'den kiraladığı Samatta ihlal yaptı ve hakem Jonathan Lardot, bir kez daha santra vuruşu yapılmasını istedi. Samatta, 2. kez yapılan santra vuruşunda da ihlal yapınca maç yine başlayamadı. O anlarda karşılaşmanın spikeri kahkahalara boğulurken, oyun 3. denemede başlayabildi.

GENK LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Karşılaşmanın 40. dakikasında Ueda ile öne geçen Cerle Brugge, 54. dakikada Paintsil'in golüne engel olamadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla lider Genk puanını 68'e, Cercle Brugge ise 41'e yükseltti.

Maçta tek seferde yapılan 3 santra vuruşunun fotoğrafları:

İlk defa mı futbol oynuyorsun Samatta? Santra vuruşunda yaşananların benzeri görülmedi
1. Santra (Görüntü: Tivibu Spor)
İlk defa mı futbol oynuyorsun Samatta? Santra vuruşunda yaşananların benzeri görülmedi
2. Santra (Görüntü: Tivibu Spor)
İlk defa mı futbol oynuyorsun Samatta? Santra vuruşunda yaşananların benzeri görülmedi
3. Santra (Görüntü: Tivibu Spor)
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İlk kez mi futbol oynuyorsun Samatta? Santra vuruşunda yaşananların benzeri görülmedi İlk kez mi futbol oynuyorsun Samatta? Santra vuruşunda yaşananların benzeri görülmedi

Tivibu Spor, Fenerbahçe, Belçika, Genk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlk defa mı sahaya çıktın Samatta? Santrada yaşananlar daha önce görülmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlk defa mı sahaya çıktın Samatta? Santrada yaşananlar daha önce görülmedi - Son Dakika
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