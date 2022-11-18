Dünyanın en iyi kulüplerinden biri daha resmen takipte! Teklif ederlerse Arda Güler'i tutmanın imkanı yok - Son Dakika
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Dünyanın en iyi kulüplerinden biri daha resmen takipte! Teklif ederlerse Arda Güler'i tutmanın imkanı yok

18.11.2022 09:40

İlk kez A Milli Takım'a davet edilen Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Arda Güler, Barcelona tarafından takip ediliyor. Borussia Dortmund, Ajax ve Napoli'den sonra dünyanın en iyi takımları arasında gösterilen Barcelona da Arda Güler'i takibe aldı. Katalan devinin, 17 yaşındaki futbolcunun gelişimini çok yakından izlediği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun büyük başarılar beklediği Arda Güler, Avrupa devlerinin radarında. 17 yaşındaki futbolcu son olarak Barcelona'nın yakın markajına girdi.

LAPORTA, ARDA'YI İZLİYOR

İspanyol basınında yer alan habere göre, Arda Güler'i Barcelona çok yakın takibe aldı. Katalan devinin başkanı Joan Laporta'nın genç yıldızın maçlarını izlediği ve gelecek için iyi bir yatırım olduğunu düşündüğü vurgulandı.

Dünyanın en iyisi resmen takipte! Teklif gelirse Arda Güler'i tutmanın imkanı yok

İLK KEZ MİLLİ OLDU

Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler, geçtiğimiz günlerde ilk kez A Milli Takım'a seçilmişti. Sarı-lacivertli formayla 13 maça çıkan genç futbolcu 3 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

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Anadolu Efes-Barcelona maçının ardından Anadolu Efes-Barcelona maçının ardından Barcelona: 96-86 Barcelona: 96-86

Fenerbahçe, Arda Güler, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyanın en iyi kulüplerinden biri daha resmen takipte! Teklif ederlerse Arda Güler'i tutmanın imkanı yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyanın en iyi kulüplerinden biri daha resmen takipte! Teklif ederlerse Arda Güler'i tutmanın imkanı yok - Son Dakika
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