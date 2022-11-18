Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun büyük başarılar beklediği Arda Güler, Avrupa devlerinin radarında. 17 yaşındaki futbolcu son olarak Barcelona'nın yakın markajına girdi.
İspanyol basınında yer alan habere göre, Arda Güler'i Barcelona çok yakın takibe aldı. Katalan devinin başkanı Joan Laporta'nın genç yıldızın maçlarını izlediği ve gelecek için iyi bir yatırım olduğunu düşündüğü vurgulandı.
Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler, geçtiğimiz günlerde ilk kez A Milli Takım'a seçilmişti. Sarı-lacivertli formayla 13 maça çıkan genç futbolcu 3 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.
Son Dakika › Spor › Dünyanın en iyi kulüplerinden biri daha resmen takipte! Teklif ederlerse Arda Güler'i tutmanın imkanı yok - Son Dakika