İlk 'Ormancılık Olimpiyatları' Adana'da Başladı - Son Dakika
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İlk 'Ormancılık Olimpiyatları' Adana'da Başladı

İlk \'Ormancılık Olimpiyatları\' Adana\'da Başladı

Adana'da düzenlenen Ormancılık Olimpiyatları, 10 metre tabanca atışıyla başladı. 61 personel katıldı.

13.01.2025 16:49
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Adana Orman Bölge Müdürlüğünce ilk kez düzenlenen "Ormancılık Olimpiyatları", 10 metre tabanca atışıyla başladı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Sarıçam ilçesindeki Yücel Kılıçyaldır Poligonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara, 61 personel katıldı. Atışlar sonucunda ilk 3 sırada Musa Demir, Abdülkadir Bozan ve Ali Doğan yer aldı.

Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, AA muhabirine, ilk kez organize edilen "Ormancılık Olimpiyatları"na, müdürlük bünyesinde görevli personelden gerekli şartları sağlayanların katıldığını söyledi.

Organizasyonun açılış seremonisinin yarın gerçekleştirileceğini belirten Etli, uluslararası olimpiyat düzenlenmesi konusunda öncülük yapıldığını anlattı.

Ormancılık Olimpiyatları

Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı şefliklerde görevli 255 personel ile Orman Bölge Müdürlüğünde eğitim alan orman yangını gönüllüleri, 16 Ocak'a kadar sürecek olimpiyatlarda fiziki dayanıklılık ve atıcılık, orman yangınları ve zararlılarıyla mücadele, silvikültür (planlı yeni ormanların oluşturulması), işletme ve pazarlama branşlarında yarışacak.

45 hakem ve idari personelin görev alacağı organizasyonun ödül töreni 17 Ocak'ta düzenlenecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Musa Demir, Ali Doğan, Etkinlik, Ekonomi, adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlk 'Ormancılık Olimpiyatları' Adana'da Başladı - Son Dakika

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