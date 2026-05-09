İlk Yarıda Gol Düellosu: Gençlerbirliği 2-2 Kasımpaşa

09.05.2026 21:11
Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldı, heyecan dolu bir ilk yarı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Cihan Aydın, Furkan Ürün, Süleyman Özay

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Abdurrahim Dursun, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Traore, Tongya, Metehan Mimaroğlu, Koita (Dk. 14 Cihan Çanak)

Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet Çörekçi, Becao, Arous, Frimpong, Kerem Demirbay, Baldursson, İrfan Can Kahveci, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak

Goller: Dk. 1 ve 12 (Penaltıdan) Benedyczak (Kasımpaşa), Dk. 42 Traore, Dk. 45+4 Goutas (Natura Dünyası Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 7 Zuzek, Dk. 10 Tongya, Dk. 45+7 Metehan Mimaroğlu (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Dk. 25 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 40 Ben Ouanes, Dk. 45+1 İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 2-2 berabere bitti.

Konuk ekip Kasımpaşa maça golle başladı. İrfan Can Kahveci'nin ara pasında sağ taraftan ceza sahasına giren Diabate, topu içeriye çevirdi. Benedyczak, kale önünde yaptığı vuruşla 29. saniyede takımını öne geçirdi: 0-1.

10. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Hakem Cihan Aydın, Tongya'nın ceza sahasında Benedyczak'i formasından çektiği gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.

12. dakikada penaltıyı kullanan Benedyczak, topu bir kez daha filelere gönderdi: 0-2.

23. dakikada Dele-Bashiru'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Gianniotis, soluna gelen topu güçlükle karşıladı.

41. dakikada sol kanatta topla buluşan Abdurrahim Dursun, ceza sahasına ortasını yaptı. İyi yükselen Traore'nin kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

42. dakikada Gençlerbirliği fakı bire indirdi. Abdurrahim'in sol kanattan ceza sahasına ortasında Oğulcan Ülgün, arka direkte topu içeriye çevirdi. Traore'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, bu kez kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-2.

45+4. dakikada başkent ekibi beraberlik golünü buldu. Metehan Mimaroğlu'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Goutas, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 21:23:09. #7.13#
