İlkadım Belediyespor Kick Boks Takımı Türkiye Şampiyonasından 18 Madalyayla Döndü

Spor

İlkadım Belediye spor Kick Boks Takımı, Konya'da düzenlenen Türkiye şampiyonasından 18 madalyayla döndü.

İlkadım Belediyespor Kick Boks Takımı, 1-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında Konya'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Türkiye Şampiyonası'na katıldı. İlkadımlı sporcular, şampiyonadan 3'ü birincilik, 5'i ikincilik ve 10'u üçüncülük olmak üzere 18 kupayla döndü.

"Sporun ve sporcunun yanındayız"

Kendi kategorilerinde birincilik elde eden Hüseyin Emre Yıldırım, Aybar Doğan ve Muhammet Ali Arlı başta olmak üzere, derece elde eden tüm sporcuları tebrik eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım Belediyesi olarak, sportif başarılarımıza bir yenisini daha ekledik. Konya'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası'nda 18 sporcumuz dereceye girerek bizleri gururlandırdı. Sporcularımıza ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum. İlkadım Belediyesi olarak, spor altyapımızı daha da güçlendirmek adına çalışmalarımız sürdürüyoruz. Sporun ve sporcunun her anında yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

"Geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz"

Yaz spor okullarındaki yetenek avını devam ettiğini belirten İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Okulların kapanmasının ardından, yaz spor okulları faaliyetlerimize başlamıştık. Geleceğin sporcularını yetiştirmek adına, tesislerimizde antrenörlerimiz yoğun mesai harcıyorlar. Kick boksta elde ettiğimiz başarılı sonuçlar gibi, diğer branşlarda da ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarılı sonuçlar alabilmek için sporcularımıza olan desteğimizi güçlü tutuyoruz. Yaz spor okullarımızdan da bu şampiyonalarda mücadele edecek sporcuların çıkacağına olan inancımız tamdır" diye konuştu. - SAMSUN