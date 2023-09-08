İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nın yeni kaptanı oldu - Son Dakika

İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nın yeni kaptanı oldu

Son Güncelleme: 08.09.2023 16:16

Manchester City'den Barcelona'ya transfer olan Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nın yeni kaptanı oldu.

Yılın futbolcusu ödülüne aday gösterilen Barcelona'nın yeni transferi İlkay Günoğan, Almanya Mili Takımı'nda önemli bir göreve layık görüldü.

YENİ KAPTAN İLKAY

İlkay Gündoğan Almanya Milli Takımı'nın yeni kaptanı oldu. Türk asıllı futbolcunun ardından takımın diğer kaptanları Thomas Müller ve Joshua Kimmich olarak belirlendi.

"ONUR DUYDUM"

Manchester City'den Barcelona'ya transfer olan orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Alman milli takımının yeni kaptanı olmaktan onur duyduğunu belirtti.

İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nın yeni kaptanı oldu

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Son Dakika Spor İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nın yeni kaptanı oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nın yeni kaptanı oldu - Son Dakika
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