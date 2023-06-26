Bakan Osman Aşkın Bak'tan sosyal medyada sürpriz yorum! İlkay Gündoğan transferine ilişkin konuştu

Manchester City ile sözleşmesi sona eren İlkay Gündoğan, Barcelona'ya transfer oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, deneyimli orta sahanın Katalan ekibinde forma giyecek olmasını sosyal medyada yorumladı.

"İYİ HAMLE"

Bakan Aşkın Bak sosyal medyada İlkay Gündoğan'ın transfer haberine yaptığı yorumda, "Xavi, kendini sahaya atamayınca orta alana İlkay'ı çekmiş. İyi hamle." ifadelerini kullandı.