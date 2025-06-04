Süper Lig devi Galatasaray'da İlkay Gündoğan ısrarı devam ediyor. Sarı-kırmızılılar ile İlkay Gündoğan arasındaki maaş pazarlığına dair yeni bir iddia ortaya atıldı.
Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaray, 34 yaşındaki futbolcuyla temas kurdu ve maaş pazarlıklarına başladı. İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı ve maaş talebinin 8 milyon euro olduğu aktarıldı.
Galatasaray'ın ise bu rakamı 6 milyon euroya indirerek deneyimli orta sahaya imza attırmayı hedeflediği ifade edildi. İlkay Gündoğan bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 50 maçta 3 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.
Son Dakika › Spor › İlkay'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı - Son Dakika
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