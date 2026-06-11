İlke Özyüksel Finale Yükseldi - Son Dakika
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İlke Özyüksel Finale Yükseldi

İlke Özyüksel Finale Yükseldi
11.06.2026 17:56
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Milli pentatlet İlke Özyüksel, Macaristan'daki Dünya Kupası'nda finale kalmanın gururunu yaşıyor.

MİLLİ pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Macaristan'da düzenlenen UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda adını finale yazdırmayı başardı.

Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Macaristan'da düzenlenen UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda sergilediği performansla adını finale yazdırdı. Milli sporcu final öncesi yaptığı açıklamada, Macaristan'da zorlu bir süreçten geçerek finale kalmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Özyüksel Mihrioğlu, "Ülkemi her kulvarda en iyi şekilde temsil etmek için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyorum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen ve buralara kadar gelerek yanımda olan Federasyon Başkanımız Sayın Serhat Aydın'a, teknik ekibime ve dualarıyla destek olan tüm halkımıza teşekkür ederim. İnşallah finalde de ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıracağım" dedi.

AYDIN: TÜRKİYE OLARAK KALBİMİZ ONUNLA

Yarışmaları Macaristan'da takip eden Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın ise kritik final öncesinde milli sporcularla bir araya geldi.

Başkan Serhat Aydın final öncesinde şu ifadelere yer verdi:

"İlke, her zaman olduğu gibi yine büyük bir azim ve kararlılıkla mücadele ederek adını finale yazdırdı ve bizleri gururlandırdı. Teknik ekibimizi ve sporcumuzu yürekten kutluyorum. İnanıyorum ki finalde de ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edecek ve ülkemize yeni bir gurur yaşatacaktır. Tüm Türkiye olarak kalbimiz onunla."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İlke Özyüksel Finale Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Melia Özdemir Melia Özdemir:
    baya iyii haber ama böyle geleneksel spor dallarında kadınlar neden ciddiye alınmıyo ya hep erkekler konuşuyo mübarek erkek kültürü işte 0 0 Yanıtla
  • Yıldız Avcı Yıldız Avcı:
    güzel bir haber bu İlke için ama insanlar hep aynı hataları tekrar ediyor başarıdan sonra durgunluk gelir yine 0 0 Yanıtla
  • Ümit Balci Ümit Balci:
    vay be İlke'ye baktım dünya kupasına çıkmış ama komşularımız hep finalista oluyor hep böyle mi ya 0 0 Yanıtla
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